M-Plate porta MagSafe su tutti i modelli di iPhone

Se il tuo vecchio iPhone non supporta MagSafe, nessun problema: basta un economico accessorio come M-Plate per rendere compatibile qualunque modello di smartphone con la ricarica a induzione di Apple. È letteralmente l’uovo di Colombo, ed è scontato a 22€ su Amazon.

Inaugurato con iPhone 12, la tecnologia MagSafe integra una serie di magneti intorno alla bobina di ricarica interna che consente di allineare in modo molto preciso il caricatore wireless. Ciò permette di ottenere sempre le massime prestazioni e la migliore efficienza energetica possibile.

La fregatura è che MagSafe è incluso solo nelle ultime due generazioni di smartphone Apple, e questo significa che non è possibile utilizzare gli accessori coi modelli precedenti; o per meglio dire, è possibile ma con risultati che variano ogni volta, in base a come posizionate il caricatore.

Ma grazie a questo economico accessorio, il problema è risolto. M-Plate è un adesivo magnetico che porta MagSafe su iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 e iPhone SE. La piastra magnetica è compatibile inoltre con qualsiasi caricabatterie wireless certificato QI oltreché quelli Apple.

La confezione include un pratico installatore che vi aiuterà a posizionare M-Plate in modo ottimale rispetto al modello di iPhone che possedete.