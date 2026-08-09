L'utilizzo del telefono durante la ricarica può influire sulla durata della batteria?

Un comportamento comunissimo può sembrare innocuo o, al contrario, dannoso per la batteria: usare lo smartphone mentre è collegato al caricatore.

In realtà non esiste una risposta fatta di un semplice sì o no. Il punto decisivo è soprattutto quanto calore si genera durante la ricarica e quanto intensamente viene usato il telefono mentre assorbe energia.

Usare il telefono mentre si ricarica fa davvero male?

Rispondere a un messaggio, leggere una mail o controllare una notifica mentre il telefono è in carica non provoca automaticamente danni alla batteria. Una parte dell’energia fornita dal caricatore alimenta il dispositivo, mentre il resto contribuisce alla ricarica. Il risultato più evidente può essere una ricarica più lenta, soprattutto se schermo, rete mobile e processore sono attivi. Anche una videochiamata lunga può incidere più di una semplice chat.

Il discorso cambia quando durante la ricarica si avviano giochi pesanti, registrazioni video lunghe, navigazione GPS o montaggio di filmati. In queste situazioni aumenta il consumo e può salire anche la temperatura del dispositivo. Il vero nemico delle batterie agli ioni di litio è proprio il calore eccessivo, che nel tempo accelera l’invecchiamento chimico delle celle. Se il telefono è già caldo per il sole, il rischio aumenta.

Apple, per esempio, specifica che iPhone può rallentare o sospendere la ricarica quando la temperatura diventa troppo alta. La società consiglia inoltre di evitare l’uso o la ricarica in ambienti superiori a 35 °C. Se durante la carica il telefono diventa molto caldo al tatto, conviene interrompere per qualche minuto le attività più impegnative e lasciarlo raffreddare.

Cos’è il bypass charging e quando entra in funzione

Alcuni smartphone dispongono anche di sistemi che limitano lo stress della batteria durante un uso intenso. Samsung, su diversi Galaxy compatibili, offre la funzione Sospendi ricarica USB PD durante il gioco: con un caricatore Power Delivery adeguato e determinate condizioni, l’energia viene destinata al sistema e la ricarica della batteria viene messa in pausa. In questo modo si cerca di ridurre il calore mentre si gioca.

Non significa però che tutti i telefoni recenti abbiano un vero bypass charging. Funzioni e requisiti cambiano molto tra produttori, modelli e versioni software. Google, per esempio, permette sui Pixel compatibili di limitare la ricarica all’80% e utilizza sistemi di ottimizzazione pensati per ridurre il tempo trascorso al 100%. Conviene quindi controllare le impostazioni del proprio modello.

Ricarica notturna e regola dell’80%: cosa conviene fare

Anche la ricarica notturna viene spesso descritta come dannosa, ma sui dispositivi moderni il problema non è il “sovraccarico”. Apple conferma che iPhone interrompe automaticamente la ricarica quando la batteria è piena e può riprenderla soltanto quando il livello scende. Il Caricamento ottimizzato riduce inoltre il tempo trascorso completamente carico, proprio per limitare l’usura nel lungo periodo.

Restare sempre tra 20% e 80% può aiutare a ridurre lo stress nel lungo periodo, ma non è necessario trasformare questa fascia in una regola rigida. iPhone 15 e successivi permettono di impostare un limite tra 80% e 100%, mentre i Pixel compatibili offrono un limite all’80%. Sono strumenti utili soprattutto per chi tiene spesso il telefono collegato alla corrente.

Per preservare la batteria conta quindi più evitare temperature elevate che rinunciare completamente a usare il telefono durante la carica. Meglio utilizzare caricabatterie affidabili, non coprire il dispositivo, evitare giochi pesanti quando è già caldo e togliere la custodia se trattiene troppo calore. Per una ricarica più veloce, la soluzione resta semplice: lasciare lo smartphone tranquillo e riprendere a usarlo quando la temperatura è normale.