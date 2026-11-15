L'ultimo aggiornamento di Google crea un bug nel telefono: la fotocamera smette di funzionare

Un aggiornamento di Google sta creando problemi alla fotocamera di alcuni smartphone Pixel, lasciando gli utenti davanti a schermate nere e scatti impossibili.

Le segnalazioni, comparse dal 12 novembre 2026 su Reddit e nei forum di assistenza, riguardano soprattutto Pixel 10 e Pixel 11. Per ora non c’è una conferma ufficiale delle cause, ma il problema sembra andare oltre la singola app Fotocamera. In attesa di chiarimenti, gli utenti stanno condividendo una soluzione provvisoria che non richiede interventi invasivi sul dispositivo.

Pixel 10 e Pixel 11, le segnalazioni degli utenti: fotocamera fuori uso dopo l’aggiornamento

Le prime lamentele sono arrivate nelle ultime ore su Reddit e sul forum di supporto Google. Il racconto, in molti casi, è sempre lo stesso: dopo aver installato l’aggiornamento di novembre, la fotocamera del Pixel non risponde più. Alcuni utenti vedono comparire il messaggio: “Qualcosa è andato storto. Chiudi e riapri l’app Fotocamera. Scopri di più”. Una comunicazione breve, che però non aiuta a capire davvero il problema.

Altri riescono ad aprire l’app, ma si trovano davanti a uno schermo nero, senza anteprima e senza la possibilità di scattare foto o registrare video. Al momento Google non ha confermato ufficialmente il bug e non c’è un elenco preciso dei dispositivi interessati. Le segnalazioni, però, sembrano concentrarsi sui Pixel 10 e Pixel 11, cioè le due generazioni più recenti della gamma.

Schermo nero e app esterne bloccate: il guasto sembra più profondo

Il dettaglio che preoccupa di più è un altro: il blocco non riguarderebbe solo l’app Fotocamera Google. In diversi casi anche le app fotocamera di terze parti non riuscirebbero ad accedere ai sensori. Un segnale che sposta il problema oltre la singola applicazione preinstallata e fa pensare a qualcosa di più legato al sistema. Non il solito crash, insomma.

Chi ha segnalato il malfunzionamento ha già provato le soluzioni più comuni: cancellare la cache, eliminare i dati dell’app, disinstallare gli aggiornamenti della Fotocamera, riavviare in modalità provvisoria. Qualcuno è arrivato perfino al ripristino ai dati di fabbrica, senza però ottenere una soluzione stabile. “Ho fatto tutto quello che viene consigliato di solito, ma la camera resta nera”, ha scritto un utente nel forum di assistenza. Secondo le prime ricostruzioni, il problema potrebbe dipendere dall’ultimo pacchetto software. Ma, per ora, manca una spiegazione tecnica verificata.

Il trucco dei cinque minuti: spegnere il Pixel, non ricaricarlo e poi riaccenderlo

Una soluzione provvisoria, segnalata da diversi utenti, sembra funzionare in molti casi: spegnere completamente il Pixel, lasciarlo fermo per circa cinque minuti senza collegarlo alla ricarica, poi riaccenderlo. Dopo questa pausa, la fotocamera tornerebbe a funzionare sia nell’app ufficiale sia nelle applicazioni esterne.

Non è chiaro perché il metodo abbia effetto, né se risolva davvero il problema in modo definitivo. Potrebbe trattarsi di una sorta di reset più profondo di alcuni componenti o servizi interni, ma senza una nota tecnica di Google è meglio restare cauti.

Per ora, chi ha un Pixel 10 o un Pixel 11 e si ritrova con la fotocamera bloccata può provare questa procedura prima di passare a interventi più drastici. Si attende un chiarimento dell’azienda, insieme a un possibile aggiornamento correttivo. Nel frattempo, il consiglio che circola tra gli utenti è semplice: niente panico, spegnere davvero il telefono e aspettare qualche minuto.