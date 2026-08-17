L'ultima frontiera delle truffe in auto: se trovi questo oggetto allontanati velocemente

Il trucco è banale, proprio per questo funziona: una bottiglia di plastica piazzata vicino alla ruota, un rumore improvviso, l’automobilista che scende a controllare. E in quei pochi secondi può scattare il furto.

Il sistema ruota attorno a una bottiglia di plastica vuota, spesso schiacciata e infilata tra lo pneumatico e il passaruota. Di solito viene messa sul lato opposto a quello del conducente, così chi guida non la nota subito. L’automobilista sale, accende il motore, parte. Dopo pochi metri sente un rumore secco, strano, come qualcosa che gratta sotto l’auto o si rompe vicino alla ruota.

A quel punto la reazione più comune è fermarsi. Ed è lì che i ladri puntano. Il conducente scende per capire cosa sia successo e, nella fretta, può lasciare le chiavi inserite, la borsa sul sedile, il telefono nel vano centrale o il portafogli nel giaccone. Basta un complice, pochi istanti, una portiera aperta. Gli oggetti spariscono dall’abitacolo oppure, nei casi peggiori, qualcuno prova a portare via direttamente l’auto.

Non servono attrezzi né grande organizzazione. Una bottiglia, un parcheggio grande e confuso, una vittima scelta al momento giusto. Più esposti sono gli anziani, chi viaggia da solo, chi sta caricando la spesa o sistemando bambini e borse. Sono momenti in cui l’attenzione è già divisa, e chi ruba lo sa bene.

Quel rumore che fa scendere dall’auto: perché il trucco funziona

La forza della truffa della bottiglia sulla ruota sta tutta nell’istinto. Un colpo improvviso vicino agli pneumatici fa pensare subito a un guasto, a un pezzo incastrato, magari a un problema ai freni. Nessuno vuole ripartire con il dubbio di aver rotto qualcosa. Così si apre la portiera, magari lasciando il motore acceso “solo un attimo”.

Una bottiglia incastrata vicino allo pneumatico può essere un segnale della truffa nei parcheggi.

Ma è proprio quell’attimo a fare la differenza. Nei parcheggi dei supermercati, nelle aree di servizio o nelle strade laterali, i ladri contano sulla sorpresa e sulla velocità. “Pensavo fosse scoppiato qualcosa sotto la macchina”, raccontano spesso le vittime in episodi simili, come ricordano anche le campagne informative delle forze di polizia. In quel momento lo sguardo va alla ruota. Non più all’abitacolo.

Il rischio nasce da gesti normalissimi: lasciare la borsa sul sedile passeggero, non chiudere l’auto, tenere le chiavi nel quadro, allontanarsi di pochi passi senza guardarsi attorno. Piccole abitudini quotidiane. Ma, se qualcuno sta osservando, possono bastare.

Oggetti vicino agli pneumatici: cosa controllare prima di partire

Prima di salire in macchina, soprattutto dopo una sosta lunga o in un parcheggio isolato, vale la pena dare un’occhiata alle ruote, ai passaruota e alla zona sotto le portiere. Non serve fare un controllo da officina. Bastano pochi secondi per vedere se ci sono bottiglie, cartoni, fili o altri oggetti messi in modo strano vicino agli pneumatici.

Se si nota qualcosa, la regola è semplice: non chinarsi lasciando l’auto aperta. Meglio prendere le chiavi, chiudere il veicolo e solo dopo controllare, restando in una posizione sicura. Se si è soli e il posto non convince — un parcheggio semivuoto, un’area buia, una strada senza passaggio — è più prudente rientrare in un negozio, chiamare qualcuno o avvisare la vigilanza.

Se invece il rumore si sente dopo essere partiti, conviene fermarsi in un punto visibile e frequentato. Poi spegnere il motore, portare con sé chiavi, telefono e documenti, e chiudere la portiera anche per un controllo rapido. Se qualcuno nei dintorni osserva con insistenza o si avvicina senza motivo, meglio evitare discussioni: si risale, si chiude l’auto e si chiama il 112.

Furti nei parcheggi: le precauzioni da non dimenticare

La prevenzione passa da gesti semplici. Nei parcheggi, borse, zaini e computer andrebbero messi nel bagagliaio prima di arrivare a destinazione, non dopo. Chi osserva potrebbe vedere dove vengono nascosti gli oggetti. Telefono e portafogli, invece, non dovrebbero restare in vista sul sedile, neppure durante una sosta breve.

Quando si sale in auto, porte chiuse e chiavi sempre sotto controllo. Se bisogna scendere subito dopo l’avvio per un rumore o un presunto problema, meglio spegnere il motore e bloccare il veicolo. Nei centri commerciali e nelle stazioni di servizio, dove il via vai permette ai ladri di confondersi, è preferibile parcheggiare in zone illuminate, vicine agli ingressi, alle casse o alle telecamere.

Le forze dell’ordine invitano da anni a segnalare movimenti sospetti senza esporsi. Una bottiglia incastrata nella ruota può sembrare una sciocchezza, ma va trattata come un possibile diversivo. Fotografare l’oggetto, annotare il luogo e avvisare la vigilanza o la polizia locale può essere utile anche per altri automobilisti. La regola resta una: non lasciare mai l’auto vulnerabile, neppure per pochi passi.