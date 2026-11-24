Ma una decisione presa al volo, davanti a uno scaffale o su una pagina online, può pesare sui consumi elettrici e finire dritta nella bolletta di dicembre e gennaio. Il punto non è solo quante lampadine si comprano. Conta soprattutto quello che c’è scritto sull’etichetta: watt, tipo di luci, ore di accensione previste. Guardare soltanto il prezzo, ricordano spesso le associazioni dei consumatori, è l’errore più comune. E vale anche per le luminarie delle feste: sembrano innocue, ma se restano accese per settimane possono farsi sentire.

Prima di mettere nel carrello una catena di luminarie natalizie, il numero da cercare è la potenza assorbita, indicata in watt (W) sulla confezione o nella scheda tecnica. È quello, insieme alle ore di accensione ogni giorno, a dire quanto quelle luci incideranno davvero sulla bolletta elettrica. Una catena lasciata accesa sei o otto ore al giorno per un mese non pesa come una usata solo la sera, per poco tempo.

Il conto è semplice: si moltiplicano i watt per le ore di utilizzo e poi si divide per mille. Si ottengono così i chilowattora (kWh), da moltiplicare per la tariffa del proprio fornitore. Il numero di lucine, da solo, può trarre in inganno: due confezioni da 500 punti luce possono sembrare uguali, ma consumare in modo molto diverso se una è a LED e l’altra usa vecchie lampadine a incandescenza. Meglio quindi leggere l’etichetta con calma: potenza totale, uso previsto — interno o esterno — e indicazioni di sicurezza. Se le informazioni non sono chiare, meglio fermarsi. Un minuto in più prima dell’acquisto può evitare una spesa più alta dopo.

Marchio CE, attenzione all’equivoco: non dice quanto consumeranno le luci

Uno degli errori più frequenti riguarda il marchio CE. Molti lo associano, a torto, a un prodotto che consuma meno. Non è così. Il marchio indica la dichiarazione di conformità ai requisiti europei applicabili, quando prevista, ma non dice quanta energia userà una catena di luci di Natale una volta collegata alla presa. Riguarda sicurezza e conformità del prodotto, non il costo in bolletta.

Controllo di spina e alimentatore delle luci di Natale prima di accenderle, per limitare i consumi in bolletta.

Per capire se si può parlare di risparmio energetico, bisogna guardare altri elementi: potenza in watt, tipo di lampadine, eventuale alimentatore, presenza di regolazione dell’intensità. Conta anche la qualità dei materiali. Cavi troppo sottili, connettori deboli o alimentatori scadenti possono aumentare il rischio di guasti e surriscaldamenti, soprattutto se le luci restano accese a lungo o vengono usate all’esterno senza protezioni adeguate. “Costavano poco”, si dice spesso dopo. Ma il prezzo iniziale non è sempre l’unico conto da pagare.

LED contro incandescenza: la differenza si vede anche in bolletta

Per chi vuole addobbare casa senza far correre i consumi, la scelta principale resta quella tra LED e lampadine a incandescenza. Le luci a LED consumano in genere molto meno rispetto alle vecchie catene tradizionali. Secondo le stime diffuse da operatori del settore energetico e associazioni dei consumatori, il risparmio può arrivare all’80-90% a parità di utilizzo.

Non è una sottigliezza tecnica: è una differenza che può vedersi sul conto finale. Un esempio rende l’idea. Una stringa da circa 500 luci LED, accesa alcune ore al giorno per un mese, può incidere per pochi euro o anche meno, in base alla tariffa elettrica. Una catena simile a incandescenza, nello stesso periodo, può costare diverse volte di più. Il confronto cambia da modello a modello, dipende dalla potenza dichiarata e dal prezzo dell’energia, ma la direzione è chiara: a parità di uso, il LED è la scelta più prudente per la bolletta. E di solito dura anche più a lungo, riducendo la necessità di ricomprare le luci dopo una o due stagioni.

Timer, dimmer e pannelli solari: piccoli accorgimenti per spendere meno durante le feste

Dopo l’acquisto, conta anche come si usano le luminarie di Natale. Il primo accorgimento è collegarle a un timer, così da spegnerle da sole durante la notte, nelle ore di luce o quando in casa non c’è nessuno. È una soluzione semplice, spesso poco costosa, ma evita uno spreco molto comune: catene accese fino al mattino, anche quando non le guarda più nessuno. Sembra poco.

Ripetuto per trenta giorni, però, cambia il risultato. Può essere utile anche il dimmer, cioè la regolazione dell’intensità luminosa, se il modello lo permette. Abbassare la luce nelle ore serali riduce l’energia usata e mantiene comunque l’atmosfera natalizia in soggiorno, sul balcone o in giardino.

Per terrazzi, vialetti e spazi esterni si possono valutare anche luci con pannelli solari, purché siano adatte all’esterno e sistemate in punti esposti alla luce durante il giorno. Infine, meglio non aggiungere catene una sopra l’altra senza criterio: vetri, specchi e superfici riflettenti possono valorizzare le decorazioni già presenti. Così la casa resta illuminata, ma la bolletta delle feste non diventa una sorpresa al ritorno dalle vacanze.