Luce Solare con Sensore di Movimento: Innovazione e Sicurezza a Soli 19,43€ su Amazon

La sicurezza e l’illuminazione esterna non sono mai state così accessibili come con la Luce Solare con Sensore di Movimento, ora in offerta su Amazon a soli 19,43€. Questo prezzo incredibile, che include uno sconto del 46% più un coupon aggiuntivo del 10%, rende questa luce solare un acquisto essenziale per chiunque desideri migliorare la sicurezza e l’atmosfera del proprio spazio esterno.

Questa luce solare è dotata di 228 LED e offre una illuminazione potente e affidabile. La caratteristica più notevole è il suo sensore di movimento PIR & CDS, che rileva il movimento in un raggio di 20-26 piedi e in un angolo di 120 gradi. Questo sensore garantisce che la luce si accenda automaticamente al rilevamento di movimento, fornendo sicurezza e comodità quando ne hai più bisogno.

La luce è progettata per essere facile da installare e non richiede cavi o adattatori. Il pannello solare, che può essere posizionato indipendentemente dalla luce, è collegato tramite un cavo di 5 metri, permettendo una flessibilità ottimale nell’installazione. Inoltre, il pannello solare ad alta efficienza con un tasso di conversione del 21% assicura che la luce si ricarichi rapidamente durante il giorno, fornendo un’illuminazione duratura per tutta la notte.

Le tre modalità di illuminazione offrono versatilità e controllo. Puoi scegliere tra la modalità rilevatore di movimento forte, la modalità sensore di movimento intelligente e la modalità crepuscolo all’alba, in base alle tue esigenze specifiche. Queste opzioni rendono la luce solare perfetta per una varietà di applicazioni, dalla sicurezza alla creazione di un’atmosfera accogliente nel tuo giardino o patio.

A soli 19,43€, grazie allo sconto del 46% più un coupon aggiuntivo del 10%, la Luce Solare con Sensore di Movimento è un’opportunità da non perdere.

