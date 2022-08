Luce notturna a LED con sensore di movimento in forte sconto su Amazon

Per alcuni arredi particolarmente moderni, delle luci con sensore di movimento i possono essere la scelta migliore, in quanto in grado di attivarsi automaticamente seguendo le impostazioni che vengono fornite da parte degli utenti, in grado di personalizzare al meglio la propria esperienza sfruttando questi strumenti. Nello specifico, abbiamo a che fare con un prodotto in super sconto su Amazon, che si presenta a soli 25,49€ grazie a una riduzione del 29%.

Parliamo di un sensore che offre un angolo regolabile 90 gradi, con un totale di 4 modalità di illuminazione in grado di adattarsi a vari ambiti, che si tratti di scale o di luci fisse, o magari di corridoi, e con anche la modalità notte in grado di adattare al meglio l’esperienza.

Il dispositivo presenta all’interno una batteria al litio ricaricabile, la quale permette di procedere sfruttando semplicemente una porta USB di tipo C, mentre non mancano le opzioni per regolare i consumi sfruttando ore di spegnimento e le varie feature presenti.

Il sensore di movimento ora in sconto su Amazon include tra le altre cose anche un comodo indicatore utile a rendersi conto di quanto la percentuale della batteria si sta avvicinando allo zero e risulta di conseguenza il caso di procedere con la ricarica sfruttando la comoda porta USB di tipo C.