Ripetiamo molto spesso che gli iPhone sono dispositivi incredibilmente versatili, e non abbiamo alcun dubbio sul fatto che in futuro lo saranno ancora di più. Con la domotica che prende sempre più piede, ad esempio, lo smartphone di Cupertino può essere utilizzato anche per gestire luci, gadget a LED, piccoli elettrodomestici e tanto altro ancora.

A tal proposito, ti segnalo che puoi acquistare su Amazon un kit di luci LED smart RGB, da controllare con il telecomando o con il tuo iPhone. Spunta la voce Coupon per ottenere lo sconto del 60% e pagare solo 19,99 euro.

Ogni lampada può restituire atmosfere fantastiche, con 16 milioni di colori, 210 modalità supportate e remote control a 360°. Le puoi posizionare dove e come vuoi: in verticale ai lati del televisore, sulla scrivania, in orizzontale, o addirittura dietro il televisore.

Da incredibili e immersive esperienze videoludiche, ad atmosfere divertenti per una cena in giardino. Queste lampade smart sono davvero incredibili, e per controllarle (impostare il colore, il tono, la luminosità, un timer di accensione/spegnimento) ti basta usare il telecomando incluso nella confezione oppure l’app per il tuo device. La puoi scaricare gratuitamente da App Store e Play Store.

Ti ricordo che per ottenere lo sconto del 60% devi spuntare la voce Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello. Inoltre, le scorte potrebbero essere limitate e l’offerta potrebbe avere durata breve. Il consiglio dunque è di affrettarsi.