L'opzione Bluetooth controlla in la qualità del tuo smartphone ma è nascosta in questa cartella

Se cuffie e speaker Bluetooth sembrano suonare peggio del solito, la causa potrebbe nascondersi in alcune impostazioni avanzate dello smartphone Android.

Dentro le Opzioni sviluppatore si trovano infatti controlli dedicati a codec, connessioni e gestione dell’audio che normalmente restano invisibili. Prima di pensare a un guasto delle cuffie, vale quindi la pena verificare come telefono e dispositivo stanno comunicando. Alcune voci, però, vanno modificate con attenzione.

Come sbloccare le Opzioni sviluppatore e trovare i controlli Bluetooth

Su molti telefoni Android, le Opzioni sviluppatore non si vedono subito. Sono spente di fabbrica perché contengono funzioni tecniche, capaci di cambiare il modo in cui lavora il sistema. Per attivarle bisogna aprire Impostazioni, entrare in Info sul telefono e cercare Numero build oppure Informazioni software, a seconda della marca. Poi si tocca quella voce sette volte di fila. Se il telefono lo chiede, si inserisce il PIN o il codice di sblocco.

A quel punto compare l’avviso: le Opzioni sviluppatore sono state attivate. Di solito si trovano in Sistema, oppure in un menu simile su Samsung, Xiaomi, Motorola e altri marchi. Da qui si arriva ai controlli Bluetooth audio, spesso infilati tra le voci legate alla rete. Non sono impostazioni da toccare a caso, come ricorda anche la documentazione Android per sviluppatori. Ma possono tornare utili quando cuffie e speaker non suonano come dovrebbero.

Codec audio: perché LDAC, aptX, AAC e SBC non suonano allo stesso modo

Il primo punto da controllare è il codec audio Bluetooth. In parole semplici, è il sistema con cui lo smartphone comprime la musica e la manda alle cuffie, che poi la ricostruiscono in tempo reale. E no, non sono tutti uguali. SBC è il codec più comune, quello di base, compatibile con quasi tutto. AAC è molto usato anche nel mondo Apple. aptX e LDAC, se supportati sia dal telefono sia dalle cuffie, possono dare un suono più ricco, con più dettaglio e una gestione diversa del bitrate.

Per vedere quale codec è in uso, si può andare in Impostazioni > Bluetooth, toccare il dispositivo collegato e cercare le informazioni sulla connessione o sul codec attivo. Alcuni smartphone permettono già da lì di attivare o disattivare LDAC o aptX. Se la voce non c’è, spesso si trova nelle Opzioni sviluppatore, alla voce Bluetooth Audio Codec. Il menu mostra solo i codec disponibili per quella connessione. Se l’audio è confuso, instabile o poco pulito, conviene provare il codec migliore supportato, senza forzare opzioni non compatibili. In sostanza: prima bisogna capire che cosa stanno davvero usando telefono e cuffie per parlarsi.

A2DP Hardware Offload, dispositivi multipli e altri settaggi da verificare prima di cambiare cuffie

Se cambiare codec Bluetooth non basta, ci sono altri controlli da verificare. Uno riguarda il numero di dispositivi audio Bluetooth collegati nello stesso momento. Quando lo smartphone deve gestire cuffie, speaker o sistemi auto insieme, possono comparire ritardi, piccoli tagli nell’audio o passaggi improvvisi da un’uscita all’altra. In alcuni modelli, dentro le Opzioni sviluppatore, è possibile limitare le connessioni audio attive scegliendo un numero più basso. Poi ci sono frequenza di campionamento, canali mono o stereo e bitrate.

Un’altra voce da maneggiare con attenzione è A2DP Hardware Offload. Quando è attiva, Android può affidare una parte del lavoro audio a un chip dedicato, consumando meno batteria. Però, con alcune combinazioni di smartphone, versione Android e cuffie, questa gestione può creare problemi di comunicazione e rendere il suono meno pulito. In questi casi, disattivare o riattivare il comando, in base allo stato iniziale, può cambiare parecchio. Prima di restituire le cuffie, meglio provarle anche con un altro telefono e aggiornare l’app del produttore, se disponibile. Se con un secondo dispositivo l’audio torna nitido, il problema è quasi certamente nelle impostazioni Bluetooth Android, non nello speaker.