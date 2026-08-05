L'olio al motore si cambia prima o dopo la partenza? La risposta definitiva dell'esperto è virale sui social

La risposta, secondo le indicazioni degli esperti di manutenzione riprese da SlashGear, dipende soprattutto da chilometraggio, scadenze previste dalla casa e durata del tragitto. Perché un tagliando lasciato lì, nel momento sbagliato, può diventare una bella seccatura lontano da casa.

La regola, alla fine, è piuttosto semplice: se il cambio olio è vicino, per data o per chilometri, meglio passare in officina prima di caricare le valigie. Un viaggio lungo non obbliga di per sé a sostituire l’olio. Ma centinaia, a volte migliaia di chilometri percorsi in pochi giorni possono far arrivare l’auto alla scadenza proprio mentre si è in vacanza, magari in una zona che non si conosce.

Anticipare di qualche giorno evita corse all’ultimo minuto, officine cercate al volo e soste non previste. “Meglio partire sapendo che la manutenzione è a posto”, ripetono spesso i tecnici delle reti di assistenza, soprattutto se il tragitto prevede autostrade, località isolate o tappe molto ravvicinate. Una prudenza minima, certo. Ma concreta.

Se invece il rientro è previsto prima della scadenza del tagliando, non c’è motivo di forzare i tempi. In quel caso il cambio dell’olio motore può aspettare il ritorno, con più calma, nella propria officina di fiducia e senza aggiungere subito un’altra spesa alla preparazione del viaggio.

Chilometri, tempi e libretto: la regola resta quella della casa

Il punto di riferimento resta il libretto di uso e manutenzione dell’auto. È lì che il costruttore indica ogni quanto fare il cambio olio, di solito in base ai chilometri percorsi o ai mesi trascorsi dall’ultimo intervento. Alcune vetture moderne avvisano direttamente dal computer di bordo, altre richiedono un controllo più tradizionale. In ogni caso, quella soglia non andrebbe presa alla leggera.

Controllare l’olio motore prima di un lungo viaggio aiuta a evitare imprevisti e manutenzioni urgenti lontano da casa.

Ogni modello ha le sue esigenze. Un piccolo motore a benzina usato soprattutto in città non lavora come un diesel che macina autostrada, e un’ibrida può avere ritmi ancora diversi. Per questo conviene lasciare da parte le regole generiche e seguire le indicazioni del costruttore, tenendo conto di marca, motore e anno di produzione.

Conta anche il tempo, non solo il contachilometri. L’olio invecchia, perde poco alla volta parte delle sue qualità e può soffrire l’uso intenso, i tragitti brevi, il caldo forte o il traino di carichi. Se la partenza arriva a ridosso della scadenza annuale, anche con pochi chilometri fatti, un controllo in officina può essere la scelta più prudente.

Rimandare il tagliando in viaggio: il rischio è trovarsi nei guai

Rinviare il cambio olio quando la scadenza è ormai vicina può sembrare una piccola concessione alla fretta. In viaggio, però, il margine si riduce. Non sempre si sa dove ci si troverà al momento giusto, non sempre c’è un’officina libera e nei periodi di grande traffico — agosto, ponti festivi, fine settimana — anche un intervento ordinario può richiedere attese.

C’è poi il lato pratico. Molti automobilisti preferiscono leggere recensioni, confrontare prezzi, scegliere un centro assistenza affidabile. Da casa è facile. Farlo da un parcheggio, magari dopo ore di guida e con la famiglia già in albergo, lo è molto meno. Una manutenzione programmata male diventa tempo perso. E nervosismo.

Dal punto di vista meccanico, viaggiare con olio motore oltre gli intervalli consigliati non vuol dire per forza rompere qualcosa subito. Ma aumenta il rischio di una lubrificazione meno efficace, maggiore usura interna e surriscaldamenti quando l’auto è sotto sforzo. Il punto, spiegano i meccanici, è semplice: una scadenza nota non deve trasformarsi in un’emergenza.

Prima di partire: fluidi, gomme, luci e batteria da controllare

Prima del viaggio, oltre al cambio olio, vale la pena fare un controllo visivo dei principali fluidi dell’auto. Si parte dal livello dell’olio, da verificare a motore freddo o seguendo le istruzioni della casa, poi si passa a liquido refrigerante, liquido freni, servosterzo dove presente e olio del cambio, se controllabile. I livelli devono restare entro i limiti indicati dal produttore.

Occhio anche alle gomme, spesso decisive nei viaggi lunghi. La pressione va regolata sui valori riportati nel manuale o sull’etichetta nel montante della portiera lato guida, tenendo conto del carico. Un controllo al battistrada, ai fianchi e all’eventuale presenza di tagli, crepe, rigonfiamenti o usura irregolare può evitare problemi prima ancora di imboccare l’autostrada.

Da non dimenticare le luci esterne: fari, stop, frecce, retronebbia. Sembrano dettagli, finché non ci si ritrova in coda di sera o sotto la pioggia. Sotto il cofano, infine, meglio dare un’occhiata a cinghie, manicotti e morsetti della batteria. Se l’avviamento è lento o compaiono segnali di debolezza, conviene chiedere un test a un professionista. Non è una garanzia contro ogni imprevisto, ma riduce parecchio il rischio di restare fermi proprio all’inizio della vacanza.