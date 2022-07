Stai spulciando le offerte del Prime Day per trovare la tastiera Bluetooth che fa al caso tuo? Non perdere altro tempo e presta attenzione a questa segnalazione: la Logitech Keys-To-Go ha tutto quello che ti serve, a partire dalla qualità – garantita dal brand – fino al prezzo, oggi ancora più accessibile grazie allo sconto.

Pensa che questa tastiera con layout QWERTY italiano passa da 69,99 euro a 39,99 euro. Oltre il 40% di sconto su un accessorio che in tanti hanno incluso nella lista dei must-have.

La Keys-To-Go di Logitech è una tastiera sottile e leggera, che puoi portare con te tutto il giorno. Ha un rivestimento che protegge da briciole, schizzi e da qualsiasi altra cosa che tu possa accidentalmente rovesciare su di essa (nel caso, la puoi pulire in pochi secondi).

È compatibile con i device Apple più diffusi, tra cui iPhone e iPad, ed è dotata di un comodo supporto per smartphone. I tasti sono comodi e silenziosi, non sono una distrazione né per te né per chi ti sta attorno. Molto utile la fila di tasti funzione per gestire la luminosità e il volume del device con cui la tastiera è associata.

Concludiamo con una nota sull’autonomia della batteria: fino a 3 mesi di utilizzo senza dover ricaricare. Davvero incredibile.