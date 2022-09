Che Logitech realizzi incredibili periferiche per i dispositivi Apple non lo scopriamo di certo oggi. La sua serie MX, ad esempio, è tra le più gettonate in circolazione e continua a conquistare utenti senza sosta. In termini di new entry, c’è da segnalare la coloratissima tastiera meccanica POP Keys, che oggi puoi acquistare a prezzo scontato su Amazon.

Il prezzo di listino è 99,99 euro, ma oggi puoi fare tua questa tastiera con tasti con emoji personalizzabili a soli 59,99 euro grazie allo sconto del 40%. Si tratta del minimo storico per questo prodotto e sarebbe davvero un peccato farselo scappare.

A guardarla, questa tastiera meccanica di Logitech ha un aspetto retrò. Sembra ispirata alle macchine da scrivere di un tempo e per tanti utenti questo è assolutamente un punto a favore. I pulsanti sono rotondi, distanti il giusto tra loro. La digitazione – provare per credere – è davvero un piacere.

La particolarità è sul lato destro. C’è infatti una fila composta da 8 tasti emoji intercambiabili e 1 tasto menu emoji, tutti personalizzabili tramite il software Logitech (disponibile sia per macOS che per Windows).

Come da tradizione, la POP Keys è un device multidispositivo. La puoi abbinare fino a 3 dispositivi e puoi passare da un dispositivo all’altro usando i tasti Easy-Switch. Logitech non si smentisce mai. Ti ricordo è perfettamente compatibile con i Mac, essendo munita dei tasti Cmd e Opt.

Il modello in offerta è quello nella tinta Daydream, che garantisce quel tocco di colore in più per la tua scrivania.