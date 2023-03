Sai cosa dovresti abbinare alla splendida K380? Il Logitech Pebble, sembrano fatti l’uno per l’altra, e poi sono una piacere da utilizzare con praticamente tutti i modelli di Mac (ma anche PC Windows, sia chiaro…). Te lo dico perché oggi il mouse Bluetooth sottile e silenzioso del gigante svizzero è in super sconto su Amazon: risparmia il 31% e completa l’acquisto a soli 17€ (considera che c’è un ulteriore sconto di 0,90€ al momento del check-out). Ti assicuro che è una cifra irrisoria per questa periferica, ben realizzata e di assoluta qualità.

Logitech Pebble: a questo prezzo (17€) non ha rivali

Connettiti al tuo dispositivo tramite Bluetooth o il ricevitore USB di tipo A da 2,4 GHz incluso nella confezione, che ha una portata fino a 1 metro. L’uso del ricevitore aiuta a ridurre le possibilità di caduta o ritardo durante l’uso del mouse e si ripone ordinatamente sotto la copertura magnetica quando non ne hai bisogno.

Con una durata della batteria di 18 mesi, puoi utilizzare con sicurezza il Logitech Pebble senza preoccuparti che perda energia. Il mouse consente inoltre di risparmiare energia automaticamente passando alla modalità di sospensione quando fai una pausa.

Il mouse wireless Logitech Pebble è compatibile con dispositivi Windows (10, 11 o successivi), macOS (10.10 e versioni successive), ChromeOS, Linux 2.6+ e Android (5.0 o successivi). Compatto e dalle forme morbide, è progettato per stare comodamente nel palmo della tua mano. I pulsanti e la rotellina di scorrimento meccanica sono entrambi silenziosi, quindi puoi lavorare senza disturbare gli altri.

Il Pebble è valutato per funzionare per 18 mesi utilizzando una singola batteria AA e passa automaticamente in modalità di sospensione a risparmio energetico quando ti prendi una pausa dall’utilizzo. Lavora con sicurezza mentre sei in movimento senza doverti sempre preoccupare di ricaricare il tuo mouse wireless.

