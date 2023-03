Pochi dubbi a riguardo: il miglior mouse sul mercato – sia per PC Windows che Mac – è il Logitech MX Master 3S. Come dici? È nella tua lista dei desideri? Allora è il tuo giorno fortunato, perché oggi Amazon lo sconta del 27% e dunque ti permette di acquistarlo a meno di 99€. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

Logitech MX Master 3S tuo a meno di 100€: solo su Amazon!

Usa il mouse wireless MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro, con il sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. La periferica di Logitech introduce inoltre la tecnologia Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione di clic ma con il 90% di rumore di click in meno, ed è più silenzioso (+90%) e preciso (+87%) grazie allo scorrimento MagSpeed.

Lavora comodamente con un mouse di precisione dotato di design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale.

Personalizza i tasti e ottimizza il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che usi, grazie al software migliorato Logi Options+. Infine, non posso che segnalarti lo l’incredibile controllo FLOW su più computer, che ti consente di lavorare su più computer o laptop e trasferire testo, immagini e file dall’uno all’altro, anche quando passi da un sistema operativo Windows a macOS.

