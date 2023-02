Logitech MX Keys: si VOLA con lo SCONTO di 50€ su Amazon!

Dato che in tanti la preferiscono addirittura a quella di Apple per i suoi Mac, non posso che segnalarti l’offerta odierna sulla tastiera MX Keys di Logitech, una periferica wireless con retroilluminazione intelligente e realizzata per funzionare alla perfezione e senza compromessi con i computer del gigante di Cupertino (ma è perfettamente compatibile anche con Windows). In queste ore la puoi acquistare su Amazon soli 80€ anziché 135€ . Oltre allo sconto del 37% che vedi già applicato, risparmi altri 4,25€ al momento del checkout.

Non preoccuparti, non devi fare nulla. Ad applicare il doppio sconto di pensa Amazon. Ti consiglio però di abbonarti a Prime, così da poter contare sulla spedizione gratuita.

Logitech MX Keys: non troverai tastiera migliore di questa

La MX Keys garantisce una digitazione fluida, naturale e precisa. I tasti concavi si adattano alla forma delle dita e i bordi arrotondati restituiscono un feedback soddisfacente ovunque vengano toccati. E poi è stabile e silenziosa, così potrai digitare per ore e ore senza sentire la pressione di ogni singolo tasto (che alla lunga potrebbe dare fastidio non solo a te, ma anche a chi ti sta intorno).

Molto interessante l’Illuminazione Smart dei tasti. Questi infatti si illuminano quando le mani si avvicinano alla tastiera, e in modo “adattivo”, ovvero in base alla condizione di luce ambientale.

Al pari di altri device Logitech, la MX Keys è una periferica multi-dispositivo: la puoi usare in contemporanea con un massimo di 3 dispositivi, anche con sistemi operativi diversi (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS).

La ricarica avviene tramite USB-C, l’autonomia è di circa 10 giorni se si utilizza costantemente la retroilluminazione dei tasti. Se invece la disattivi, arriva fino a 5 mesi. Pazzesco.

Come anticipato in apertura, la MX Keys di Logitech è una tastiera senza compromessi. La puoi usare sia con macOS che con Windows senza doverti scervellare per ricordare la posizione dei tasti. Sono sempre lì, in bella vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.