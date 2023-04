La Logitech MX Keys per Mac è una tastiera wireless con retroilluminazione intelligente. Realizzata per funzionare alla perfezione con i Mac di Apple (in tanti la considerano anche superiore alla Magic Keyboard made-in-Cupertino), oggi la puoi acquistare su Amazon a soli 79,99€.

Si tratta di un prezzo eccezionale, una conseguenza dello sconto a dir poco clamoroso del 41%. Considera che la spedizione è gratuita, se ti abboni a Prime, e che puoi anche pagare a rate senza interessi con l’apposito servizio Amazon: 5 rate da 16€ al mese.

Logitech MX Keys per Mac: la tastiera Bluetooth per eccellenza è scontata del 41%

La MX Keys per Mac garantisce una digitazione fluida, naturale e precisa. I tasti concavi si adattano alla forma delle dita e i bordi arrotondati restituiscono un feedback soddisfacente ovunque vengano toccati. E poi è stabile e silenziosa, così potrai digitare per ore e ore senza sentire la pressione di ogni singolo tasto (che alla lunga potrebbe dare fastidio non solo a te, ma anche a chi ti sta intorno).

Davvero utile poi l’Illuminazione Smart dei tasti. Questi infatti si illuminano quando le mani si avvicinano alla tastiera, e in modo “adattivo”, ovvero in base alla condizione di luce ambientale.

Al pari di altri device Logitech, la MX Keys per Mac è una periferica multi-dispositivo: la puoi usare in contemporanea con un massimo di 3 dispositivi: iPad, iMac e MacBook, ad esempio.

La ricarica avviene tramite USB-C, l’autonomia è di circa 10 giorni se si utilizza costantemente la retroilluminazione dei tasti. Se invece la disattivi, arriva fino a 5 mesi. Pazzesco.

Come anticipato in apertura, la MX Keys per Mac di Logitech è una tastiera senza compromessi. Come avrai già intuito, la puoi usare sia con Mac che con iPad, dunque è l’ideale per il tuo ecosistema Apple.

