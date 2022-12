Non scopriamo di certo oggi che Logitech è tra i marchi tech più apprezzati tra i consumatori. Anno dopo anno, prodotto dopo prodotto, il noto brand ha conquistato anche tantissimi utenti Apple, che preferiscono le sue periferiche anche a quelle della stessa azienda di Cupertino. A tal proposito, oggi puoi acquistare su Amazon la tastiera wireless MX Keys Mini a soli 59,99 euro.

Quando si ha la possibilità di risparmiare oltre 50%, si parla di affare. Eccone uno, ed è pazzesco.

La MX Keys Mini è una tastiera compatta in metallo, dal design ricercato che si sposa perfettamente con i Mac di Apple. È wireless (Bluetooth), integra una porta USB-C, supporta la retroilluminazione ed è compatibile con macOS, iOS, Windows, Linux e Android.

Un dettaglio molto interessante riguarda proprio la retroilluminazione. Si tratta infatti di un sistema smart, che si attiva quando le dita si avvicinano ai tasti concavi e con una intensità che varia in base alle condizioni di luce.

Layout creato per la massima precisione con il minimo sforzo in un look essenziale ed ergonomico. Digita con sicurezza su tasti dal profilo concavo ideali per le tue dita.