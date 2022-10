Da anni ormai Logitech ha conquistato la palma di secondo brand più amato dagli utenti Apple. Le sue periferiche per i device del colosso di Cupertino sono molto apprezzate perché di assoluta qualità e affidabili nel lungo termine. Dell’azienda svizzera spiccano principalmente mouse e tastiere, come la MX Keys Mini, attualmente in super promo su Amazon grazie allo sconto del 37% che fa crollare il prezzo a 81 euro (e qualche spicciolo). Come si fa a dire di no alla possibilità di risparmiare 50 euro? Non si può in effetti, quindi aggiungi subito la tastiera al carrello.

La MX Keys Mini è una tastiera compatta in metallo, dal design ricercato che si sposa perfettamente con i Mac di Apple. È wireless (via Bluetooth), integra una porta USB-C, supporta la retroilluminazione ed è compatibile con macOS, iOS, Windows, Linux e Android.

Un dettaglio molto interessante riguarda proprio la retroilluminazione. Si tratta infatti di un sistema smart, che si attiva quando le dita si avvicinano ai tasti concavi e con una intensità che varia in base alle condizioni di luce.

Layout creato per la massima precisione con il minimo sforzo in un look essenziale ed ergonomico. Digita con sicurezza su tasti dal profilo concavo ideali per le tue dita.

La periferica di Logitech poi è multi-dispositivo: la puoi connettere fino a 3 dispositivi tramite Bluetooth Low Energy e puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro. Una volta usata, non si torna più indietro. È davvero uno spettacolo.