Logitech è uno di quei brand su cui si può sempre scommettere, perché è una certezza. I suoi prodotti sono qualitativamente di un altro livello, soprattutto quelli di fascia alta pensati (anche) per i device Apple. Ecco perché non dovresti assolutamente farti sfuggire questo kit che include la tastiera MX Keys Mini e il mouse verticale ergonomico. Il prezzo di listino è 210,99€, ma grazie allo sconto del 34% gentilmente offerto da Amazon, la somma da investire è di soli 138€.

La MX Keys Mini è una tastiera compatta in metallo, dal design ricercato che si sposa perfettamente con i Mac di Apple. È wireless (Bluetooth), integra una porta USB-C, supporta la retroilluminazione ed è compatibile con macOS, iOS, Windows, Linux e Android.

Un dettaglio molto interessante riguarda proprio la retroilluminazione. Si tratta infatti di un sistema smart, che si attiva quando le dita si avvicinano ai tasti concavi e con una intensità che varia in base alle condizioni di luce.

Layout creato per la massima precisione con il minimo sforzo in un look essenziale ed ergonomico. Digita con sicurezza su tasti dal profilo concavo ideali per le tue dita.