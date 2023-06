Logitech MX Keys: l'alternativa TOP alla Magic Keyboard per Mac, in offerta a soli 82€

Se stai cercando una tastiera wireless di alta qualità per il tuo Mac, non perdere l’occasione di acquistare la Logitech MX Keys. Attualmente disponibile su Amazon a soli 82,90€, con uno sconto incredibile del 39% sul prezzo di listino, questa tastiera ti offre prestazioni elevate, un design elegante e una comodità senza paragoni.

La Logitech MX Keys è l’alternativa ideale alla Magic Keyboard per Mac. Con una connettività wireless avanzata, potrai collegarla facilmente al tuo Mac tramite Bluetooth o tramite l’adattatore USB Unifying incluso. Non avrai più bisogno di affrontare l’inconveniente dei cavi e potrai goderti la libertà di un’esperienza di digitazione senza restrizioni. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questa tastiera è il suo design elegante e sottile. Realizzata con materiali di alta qualità, la Logitech MX Keys si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o di casa. Le sue tastiere retroilluminate offrono una digitazione precisa anche in condizioni di scarsa illuminazione, permettendoti di lavorare o divertirti senza problemi anche di notte.

Le specifiche tecniche della Logitech MX Keys non deluderanno le tue aspettative. Ogni tasto è stato progettato per offrire una risposta tattile ottimale, garantendo una digitazione fluida e confortevole. Inoltre, il layout compatto e intuitivo della tastiera ti consente di accedere rapidamente alle funzioni e ai comandi più utilizzati, migliorando la tua produttività e l’efficienza del tuo lavoro.

Questa tastiera è dotata di una batteria ricaricabile a lunga durata. Con una singola carica, potrai utilizzarla per settimane, riducendo al minimo la necessità di ricarica. Inoltre, il sistema di rilevamento delle mani integrato rileva quando le tue mani sono sulla tastiera, attivandola automaticamente e risparmiando energia quando non in uso.

La Logitech MX Keys è anche compatibile con il software Logitech Options, che ti consente di personalizzare l’esperienza di utilizzo. Puoi assegnare funzioni specifiche ai tasti, creare scorciatoie personalizzate e regolare le impostazioni in base alle tue preferenze. Questa personalizzazione ti permette di lavorare in modo ancora più efficiente, adattando la tastiera alle tue esigenze specifiche.

Non perdere l’opportunità di acquistarla su Amazon a soli 82,90€, con uno sconto del 39%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.