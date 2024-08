Logitech M185: il mouse DEFINITIVO per il rientro in ufficio a meno di 10€ su Amazon

Il mouse Logitech M185 è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo wireless compatto e versatile. Con il suo design sagomato e ambidestro, questo mouse è comodo sia per i mancini che per i destrorsi. Il mouse è progettato per essere durevole e affidabile. Dispone di una rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che garantisce fino a 1 anno di durata.

La compatibilità universale è un altro punto di forza del M185. Funziona con PC Windows, Mac e laptop. Indipendentemente dal tipo di computer che possiedi oggi o che acquisterai in futuro, questo mouse sarà sempre compatibile.

La semplicità di utilizzo è garantita grazie alla funzione plug and play: basta collegare il piccolo ricevitore USB nano e iniziare a lavorare in pochi secondi. Il mouse offre una connessione forte e affidabile fino a 10 metri di distanza.

Un recente studio ha dimostrato che gli utenti di laptop che hanno scelto il M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente. Le sue dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore lo rendono ideale per mani piccole e medie, uffici con spazio limitato o scrivanie ingombre, offrendo così un’esperienza d’uso ottimale in qualsiasi contesto.

Su Amazon, oggi, il mouse M185 di Logitech viene scontato addirittura del 44% e viene venduto a soli 9,99€.