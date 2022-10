Con Logitech si va sempre sul sicuro. Il brand svizzero è ormai da diversi anni sinonimo di qualità e affidabilità, ecco perché quando capita di incrociare sconti come questo bisognerebbe assolutamente approfittarne. La tastiera K400 Plus è wireless, la puoi utilizzare con praticamente qualsiasi dispositivo (anche Smart TV) e… oggi è scontata del 49%.

Non crediamo sia un errore di prezzo, ma c’è il rischio che la promozione abbia breve durata. Se quindi vuoi concludere l’affare a soli 23,59 euro, ti consiglio di aggiungere l’articolo al carrello quanto prima.

La tastiera K400 Plus di Logitech ti offre un controllo completo, senza l’ingombro di due periferiche (tastiera e mouse) separate. Sul lato destro, lì dove solitamente c’è il tastierino numerico, c’è infatti un comodo touchpad accompagnato da due pulsanti fisici che sostituiscono quelli del mouse.

L’accessorio è di tipo plug-and-play, quindi una volta inserito il ricevitore Bluetooth nella porta USB del PC, Notebook (anche MacBook), tablet e così via, non dovrai fare altro che iniziare a digitare. L’abbinamento è immediato e la sincronizzazione è sempre stabile (il raggio d’azione copre una distanza massima di 10 metri).

La K400 Plus di Logitech ha un’autonomia di circa 18 mesi, ed è presente anche un comodo pulsante on/off che ti consente di incrementarne la durata. Spegnila quando non la usi, così la batteria durerà ancora di più.

Il design è davvero fantastico, e poi è anche resistente agli schizzi. La compatibilità è spaziale: Android, macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS e sistemi per Smart TV. La puoi utilizzare sempre e con tutto.

Quella attualmente in corso è una promozione pazzesca. Lo sconto del 49% è incredibile ma non sappiamo per quanto tempo ancora resterà attivo. Se non perdere l’occasione di spendere meno di 25 euro per una tastiera così versatile, ti consiglio di concludere l’acquisto in tempi brevissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.