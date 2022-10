Logitech, ovvero la seconda azienda più amata dalla community di utenti Apple. E non è una esagerazione, perché la società svizzera vanta un listino con un bel po’ di periferiche pensate appositamente per Mac, iPhone e iPad (non a caso, ha di recente presentato un nuova linea creta ad hoc). A questo giro cosa ti segnalo? Assolutamente l’ottimo sconto del 41% sulla gettonatissima tastiera wireless K380: compatta, utilizzabile con tre dispositivi e con tutti i tasti di cui hai bisogno per utilizzare al meglio una macchina macOS. Il prezzo è ora di 34,99 euro.

La Logitech K380 si caratterizza per un design leggero, minimalista potremmo dire. È una tastiera Bluetooth che può essere utilizzata con iMac, MacBook, iPhone e iPad e poi, con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, la si può connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. Poi sono di forma circolare, soluzione abbastanza insolita ma gradevole.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso. Ovviamente, per poterla utilizzare, sono necessarie delle batterie. All’interno della confezione ne trovi due di topo AAA, e per il futuro non devi assolutamente preoccuparti: stando a quanto dichiarato da Logitech, l’autonomia è di circa 2 anni. L’ottimizzazione è davvero pazzesca, non c’è dubbio.

Quindi, cosa posso aggiungere? Beh, che a poco più di 30 euro, la Logitech K380 è una tastiera da non lasciarsi sfuggire. Meglio approfittare dello sconto del 41% attivo in queste ore su Amazon.