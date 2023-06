Logitech K380: tastiera perfetta per iOS in sconto su Amazon

Se stai cercando una tastiera di alta qualità per il tuo dispositivo iOS, non perdere l’opportunità di acquistare la Tastiera Logitech K380. Con l’offerta su Amazon a soli 39,99€, con uno sconto del 32%, puoi avere una tastiera affidabile e versatile per aumentare la tua produttività e il comfort di scrittura. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare l’esperienza di digitazione sul tuo dispositivo iOS!

La Tastiera Logitech K380 è disponibile su Amazon a soli 35,90€, con uno sconto del 39%.

La Tastiera Logitech K380 è progettata per offrire un’esperienza di digitazione eccezionale sui dispositivi iOS. Con la sua connettività Bluetooth, puoi collegare facilmente la tastiera al tuo iPhone, iPad o Mac e iniziare a digitare in modo rapido e preciso. Una delle caratteristiche distintive di questa tastiera è la sua compatibilità multi-dispositivo. Puoi associare fino a tre dispositivi diversi e passare facilmente tra di essi premendo un pulsante. Questo ti permette di scrivere su diversi dispositivi senza dover riconfigurare la connessione ogni volta. È estremamente conveniente per chi lavora su più dispositivi o per chi ha la necessità di passare rapidamente da un dispositivo all’altro.

Inoltre, la tastiera presenta un design compatto e leggero che la rende facile da trasportare ovunque tu vada. Puoi portarla con te durante i tuoi viaggi o utilizzarla comodamente sul divano di casa. La tastiera è dotata anche di tasti comodi e silenziosi, che garantiscono una digitazione fluida e silenziosa.



