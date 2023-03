Ti consiglio di non perdere altro tempo, perché il favoloso sconto del 47% sulla Logitech K380 sarà attivo solo fino alle 23:59 del 29 marzo. Sì, la tastiera Bluetooth – amatissima sia dagli utenti Mac che da quelli Windows – è tra i prodotti inclusi nelle Offerte di Primavera Amazon.

Logitech K380: sconto immediato del 47% con le Offerte di Primavera Amazon

La Logitech K380 si caratterizza per un design leggero, minimalista potremmo dire. È una tastiera Bluetooth che può essere utilizzata con iMac, MacBook, iPhone e iPad e poi, con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, la si può connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Pur essendo compatta, i tasti sono ben distanziati tra loro e offrono una digitazione fluida e silenziosa. Poi sono di forma circolare, soluzione abbastanza insolita ma gradevole.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, non noterai fastidiosi cavi sulla scrivania e potrai portarla in giro ovunque, senza avvertirne il peso. Ovviamente, per poterla utilizzare, sono necessarie delle batterie. All’interno della confezione ne trovi due di topo AAA, e per il futuro non devi assolutamente preoccuparti: stando a quanto dichiarato da Logitech, l’autonomia è di circa 2 anni. L’ottimizzazione è davvero pazzesca, non c’è dubbio.

Quindi, cosa posso aggiungere? Beh, che a poco più di 30 euro, la Logitech K380 è una tastiera da non lasciarsi sfuggire. Ma ricorda che lo sconto del 47% sarà attivo solo fino alle 23:59 del 29 marzo, ultimo giorno delle Offerte di Primavera Amazon

