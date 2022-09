Spesso su Melablog vi parliamo dei prodotti Logitech per i vostri dispositivi Apple e non. Il brand svizzero è infatti tra i più affidabili in quanto a periferiche come mouse e tastiere e, di conseguenza, quando incappiamo in offerte particolarmente interessanti riteniamo sia giusto segnalarvele. È il caso della gettonatissima Logitech K380, oggi vicinissima al minimo storico su Amazon.

Lo sconto odierno è del 42% e porta il prezzo finale a 33,99 euro.

La Logitech K380 ha un layout leggero e decisamente minimalista. È una tastiera Bluetooth che può essere utilizzata con iMac, MacBook, iPhone e iPad. E poi, con l’Easy Switch con 3 canali di collegamento, la si può connettere a tre dispositivi diversi e passare da uno all’altro con un semplice tocco. Il design è compatto e i tasti offrono una digitazione fluida e silenziosa.

Trattandosi di una periferica Bluetooth, è necessario l’utilizzo di batterie. Due alcaline AAA sono incluse nella confezione, ma non c’è da stare in pensiero: stando a quanto dichiarato da Logitech, la batteria dura circa 2 anni.

A poco più di 30 euro, la Logitech K380 è una tastiera da non lasciarsi sfuggire. E poi lo sconto del 42% potrebbe svanire a breve, meglio sbrigarsi!