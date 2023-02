Nascono come cuffie da gaming, ma in realtà – essendo di ottima qualità – le puoi usare anche per ascoltare musica e altri contenuti. Ti sto parlando delle Logitech G435 Lightspeed, cuffie over-ear Bluetooth che oggi su Amazon puoi acquistare a soli 49,99€ approfittando dello sconto pazzesco del 43%. La spedizione, come “da tradizione”, è gratuita se ti abboni a Prime.

Logitech G435, cuffie Bluetooth da gaming e non solo

Con una durata della batteria di 18 ore, queste cuffie Logitech ultraleggere sono perfette ovunque tu vada, incluse feste, tornei e altri eventi. I driver audio da 40 mm sono stati progettati per garantire un surround virtuale tramite Dolby Atmos. Inoltre supportano anche le tecnologie audio spaziale Tempest 3D AudioTech e Windows Sonic.

Allo stesso tempo, i doppi microfoni beamforming adattivi eliminano il rumore di fondo in modo che tu possa essere chiaramente ascoltato dai tuoi compagni di squadra durante le partite multiplayer.

Collega le Logitech G435 al tuo sistema Windows, macOS o PlayStation 4/5 utilizzando il ricevitore wireless incluso. Puoi anche connetterti a dispositivi compatibili con Bluetooth come Nintendo Switch, smartphone e tablet per ascoltare musica, guardare film, giocare, parlare con gli amici e altro ancora.

Goditi l’audio wireless a bassissima latenza utilizzando la tecnologia LIGHTSPEED collegando il ricevitore incluso alla porta USB di tipo A del tuo sistema. La batteria, poi, fornisce fino a 18 ore di autonomia prima che debba essere ricaricata tramite la porta USB di tipo C.

Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

