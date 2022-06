Logitech Combo Touch Custodia e Tastiera ‎per iPad Air, sconto 37€

Se ti serviva una custodia + tastiera per iPad Air di buona qualità ma ad un prezzo umano, la Logitech Combo Touch per iPad Air 3ª generazione è scontata di 37€ rispetto al prezzo di listino. Costa 109€ e spicci, invece di 147€.

Questa custodia + tastiera per iPad Air include un Trackpad di precisione per utilizza i controlli multi-otuch che già conosci; consente di modificare documenti, navigare tra le app e creare presentazioni in velocità.

Ha i Tasti retroilluminati e ben distanziati per digitare comodamente e con un’accuratezza pari a quella di un vero computer, sia di giorno che di notte. La connessione è automatica e istantanea, grazie a Smart Connector.

A tua disposizione quattro modalità di utilizzo per sfruttare comodamente il tuo iPad per qualsiasi attività: prendere appunti, guardare video e tanto altro ancora. Il supporto ovviamente è flessibile e regolabile e consente di variare l’inclinazione su un’ampiezza di 40° e di trovare sempre l’angolazione giusta per l’attività da svolgere.