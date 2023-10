Logitech Combo con tastiera per iPad: PREZZO REGALO per poche ore ancora!

Ami il tuo iPad Air per la sua leggerezza e portabilità, ma desideri una soluzione che lo renda ancora più produttivo, specialmente quando sei in movimento o al lavoro? Abbiamo una notizia che potrebbe cambiare completamente il tuo modo di utilizzare il tuo dispositivo! La Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Air è ora in super offerta su Amazon a soli 181,53€, con uno sconto del 9%. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Questo non è un semplice accessorio per il tuo iPad Air. La Logitech Combo Touch combina design, funzionalità e ingegneria all’avanguardia per offrirti un’esperienza utente senza paragoni. La tastiera retroilluminata e il trackpad di precisione trasformeranno il tuo iPad in un vero e proprio laptop, permettendoti di scrivere, navigare e interagire con un comfort e una velocità senza precedenti. La tastiera, staccabile, ti consente di adattare l’uso del tuo iPad in base alle tue necessità: scrivere un report, guardare un film o navigare in rete.

La custodia protettiva non solo protegge il tuo prezioso dispositivo dai possibili urti e graffi, ma grazie al suo supporto flessibile, ti permette di posizionare l’iPad in diverse angolazioni, ottimizzando la visualizzazione e l’interazione. E non preoccuparti della batteria: grazie alla connessione Smart Connector, non avrai bisogno di ricaricare la tastiera, poiché attinge energia direttamente dal tuo iPad.

La bellezza di questa soluzione Logitech non si ferma alle sue funzionalità. Il design elegante e sottile si integra perfettamente con l’estetica Apple, rendendo il tuo iPad Air ancora più raffinato e professionale.

Non perdere questa incredibile offerta! Clicca, acquista e scopri un nuovo modo di interagire con il tuo iPad Air. L’evoluzione della produttività è a portata di mano!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.