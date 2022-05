Logitech C615, Webcam Portatile Full HD a 34€

Se hai un Mac mini o se la telecamera integrata del Mac non funziona più, ecco una telecamera USB che funziona magnificamente con macOS e Windows. La Logitech C615 include Full HD 1080p/30fps, Videochiamata HD Widescreen, ‎Correzione Luce HD e Rumore, Autofocus e oggi è scontata a 34,99€.

Acquista Logitech C615 Webcam Portatile a 34,99€

Con Videochiamate Full HD in Widescreen a 30 frame/secondo, la Logitech C615 ha un obiettivo in vetro per video ad alta definizione, fluidi e nitidi. La Messa a fuoco è automatica e veloce e permette di inquadrare perfino documenti (fino a 10 cm dall’obiettivo della fotocamera).

Il microfono include la riduzione del rumore ambientale e lo stand ruota a 360 gradi, offrendoti maggiore flessibilità per ottenere la giusta angolazione. Il design pieghevole garantisce dimensioni compatte e consente di proteggere l’obiettivo, così potrai inserire la webcam nella borsa, nella borsetta o persino in tasca.

Feature & Caratteristiche

Videochiamate Widescreen Fluide: Segui l’azione con precisione nitida in full HD 1080p a 30 fps; la ‎lente di vetro con un campo visivo di 78°‎ copre tutta l’azione

Messa a Fuoco Automatica Veloce: Con la videocamera portatile C615, l’immagine rimane nitida e chiara durante le videochiamate, ‎anche nei primi piani, fino a 10 cm

Correzione Illuminazione HD: Immagini luminose e nitide in ogni ambiente, ottimizza ‎automaticamente calore ed equilibrio dell’immagine in qualsiasi impostazione, ‎anche con scarsa illuminazione

Microfono Incorporato Con Riduzione del Rumore: Conversazioni chiare in ambienti affollati

Telecamera Girevole a 360°: Anche sul supporto e si inclina verticalmente, offrendoti ottima ‎flessibilità, facilità d’uso durante videochiamate, registrazioni e aiuta a proteggere la tua privacy

Ottima Per Laptop o Tablet: Compatibile con Windows 10 o versioni successive, Windows 8, ‎Windows 7, Mac OS 10.10 o versioni successive e Chrome OS tramite la porta USB e streaming via ‎wifi

Acquista Logitech C615 Webcam Portatile a 34,99€