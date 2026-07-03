L'oggetto tech che tutti lasciamo in auto ma che diventa una vera "bomba" con questo caldo

Con il caldo estremo di questi giorni, lasciare in auto powerbank, smartphone o profumi durante una sosta al sole può trasformarsi in un guaio. Non solo oggetti rovinati: in alcuni casi possono diventare anche un rischio. Dentro un abitacolo chiuso, infatti, la temperatura sale in fretta e può andare molto oltre quella che si registra all’esterno.

Quando l’abitacolo supera i 60 gradi: cosa succede agli oggetti lasciati al sole

In estate un’auto parcheggiata al sole diventa una piccola serra. Con fuori circa 35 gradi, dentro si possono superare anche i 60-70 gradi, soprattutto se la macchina resta ferma sull’asfalto, con i finestrini chiusi e il cruscotto esposto ai raggi diretti. E non serve dimenticarla lì per ore. A volte basta il tempo di una commissione.

Il problema è che certi oggetti restano in macchina quasi per abitudine: il telefono nel portaoggetti, il powerbank nella borsa, gli occhiali sul sedile, il profumo nel vano centrale. A quelle temperature plastiche, batterie, liquidi e parti elettroniche possono deformarsi, perdere colpi o rovinarsi. “L’ho trovato bollente, non si accendeva più”, raccontano spesso nei centri assistenza quando arrivano telefoni lasciati sul cruscotto nelle ore più calde. Una distrazione banale. Ma può costare cara.

Batterie, schermi e fragranze: i rischi per powerbank, smartphone e profumi

Il caso più delicato è quello dei powerbank, perché al loro interno ci sono batterie agli ioni di litio, molto sensibili al caldo. Il calore, se prolungato, può far invecchiare prima la batteria, ridurne la capacità di ricarica e, nei casi anomali, provocare rigonfiamenti o malfunzionamenti. I sistemi di sicurezza presenti nei dispositivi aiutano a ridurre i rischi, ma non rendono una buona idea lasciare una batteria portatile dentro un’auto rovente. Se il powerbank appare gonfio, ha un odore strano o si scalda anche durante un uso normale, meglio smettere subito di usarlo e smaltirlo seguendo le indicazioni del proprio Comune o dei centri di raccolta.

Il caldo mette sotto stress anche smartphone, tablet, smartwatch e computer portatili: possono spegnersi da soli, rallentare, mostrare problemi temporanei allo schermo o perdere autonomia nel tempo. Il punto peggiore resta il cruscotto, dove il sole picchia diretto. Meno immediato, ma molto comune, è il rischio per i profumi: le alte temperature accelerano l’ossidazione delle essenze, cambiano l’odore, indeboliscono la fragranza e possono alterare il colore del liquido. Non è solo una questione estetica. È chimica.

Farmaci, plastica e cosmetici: le regole pratiche per evitare danni e pericoli

Nella lista degli oggetti da non lasciare al caldo ci sono anche farmaci, bottiglie di plastica, cosmetici, creme solari, occhiali e accendini, tutte cose che molti tengono in macchina “per comodità”. I medicinali, se conservati oltre le temperature indicate sul foglietto illustrativo o sulla confezione, possono perdere efficacia. Per alcuni prodotti, come colliri, insuline o formule sensibili al calore, la corretta conservazione conta ancora di più.

Le bottiglie di plastica possono deformarsi e non andrebbero riutilizzate dopo una lunga esposizione al caldo. Creme e solari rischiano di separarsi o perdere parte delle loro proprietà. Gli occhiali possono rovinarsi, sia nella montatura sia nei trattamenti delle lenti. Gli accendini, infine, vanno tenuti lontani dalle alte temperature: dentro un abitacolo bollente sono un rischio evitabile. La regola è semplice: prima di parcheggiare, meglio portare con sé gli oggetti più delicati. Se proprio non si può, conviene metterli nel bagagliaio, usare una borsa termica, cercare l’ombra e sistemare un parasole sul parabrezza. Prima di ripartire, aprire le portiere per qualche minuto aiuta a far uscire il calore accumulato. Poca fatica, molti problemi in meno.