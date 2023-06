Localizza tutto ciò che vuoi con l'Apple AirTag: oggi a PREZZO STRACCIATO

Se hai mai perso le chiavi di casa o hai dimenticato dove hai lasciato la borsa, allora l’Apple AirTag è il dispositivo che stavi aspettando. Con l’offerta imperdibile su Amazon, puoi acquistarlo a soli 33€, approfittando di uno sconto del 15%.

Apple AirTag: come funziona il tracker top di gamma

L’Apple AirTag è un piccolo dispositivo intelligente progettato per aiutarti a trovare e rintracciare i tuoi oggetti personali in modo semplice e intuitivo. Collegando l’AirTag al tuo iPhone, sarai in grado di localizzare gli oggetti smarriti tramite l’app dedicata “Trova” di Apple.

Le specifiche tecniche di questo piccolo gioiello tecnologico sono impressionanti. Con il suo design elegante e compatto, l’Apple AirTag si adatta perfettamente a qualsiasi oggetto che desideri tenere sempre sotto controllo. Basta attaccarlo alle chiavi, alla borsa o ad altri oggetti importanti e saranno pronti per essere rintracciati in qualsiasi momento.

Grazie alla tecnologia di localizzazione Ultra Wideband (UWB) integrata negli iPhone più recenti, l’Apple AirTag può fornirti indicazioni precise sulla posizione degli oggetti smarriti. Potrai visualizzare la loro posizione sulla mappa e ricevere notifiche quando ti avvicini a loro. Inoltre, puoi emettere un suono dal dispositivo per facilitare la ricerca anche in ambienti rumorosi.

Un’altra caratteristica eccezionale dell’Apple AirTag è la sua integrazione con l’ecosistema Apple. Puoi utilizzare Siri per chiedere di trovare un oggetto specifico collegato all’AirTag e ricevere istruzioni vocali dettagliate per raggiungerlo. Inoltre, puoi utilizzare l’app “Trova” per individuare gli AirTag di altre persone che utilizzano iPhone, garantendoti una maggiore tranquillità nella gestione degli oggetti condivisi.

