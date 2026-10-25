L'obbligo di riparazione è entrato in vigore: cosa vuol dire e come ci fa risparmiare

Entra infatti in gioco il nuovo quadro europeo sul diritto alla riparazione, nato per tagliare sprechi, costi di sostituzione e rifiuti elettronici. L’idea è chiara: quando si può, si ripara. Prima di buttare via un telefono, una lavatrice o un frigorifero, produttori e venditori dovranno mettere davvero sul tavolo la strada dell’intervento tecnico.

La novità principale è semplice, almeno in teoria: per molti prodotti di uso comune la riparazione deve diventare la prima soluzione possibile, non una concessione lasciata alla buona volontà dell’azienda. Le nuove norme europee sul diritto alla riparazione, recepite dagli Stati membri dopo l’approvazione della direttiva, obbligano i fabbricanti a intervenire sui beni per cui esistono già requisiti Ue di riparabilità, se l’intervento è tecnicamente possibile.

Questo non vuol dire, come hanno chiarito fonti comunitarie durante l’iter del provvedimento, che ogni oggetto debba essere aggiustato a qualunque prezzo. Vuol dire però che il produttore non può scoraggiare il cliente con clausole, blocchi software o pezzi di ricambio difficili da trovare. Il principio fissato da Bruxelles è netto: meno prodotti buttati, più manutenzione, più informazioni chiare. E per i consumatori una scelta in più quando si rompe il telefono o la lavatrice di casa.

Dai telefoni alle lavatrici: quali prodotti sono coinvolti

Le nuove regole toccano soprattutto i beni per cui l’Unione europea ha già stabilito standard tecnici di ecodesign e disponibilità dei ricambi: lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, display elettronici, server, oltre a smartphone e tablet, entrati negli ultimi anni nelle norme sulla progettazione sostenibile.

Riparazione di uno smartphone in laboratorio con un elettrodomestico sullo sfondo, tema delle nuove regole sul diritto alla riparazione.

Le differenze, però, contano. Per gli elettrodomestici, i produttori devono garantire componenti essenziali per diversi anni dopo l’arrivo del prodotto sul mercato, con tempi di consegna indicati dalle regole di settore. Per telefoni e tablet, invece, il nodo riguarda anche batterie, schermi, aggiornamenti software e accesso alle informazioni tecniche. Un riparatore indipendente, ad esempio, deve poter intervenire senza ritrovarsi davanti a blocchi artificiali, se usa ricambi conformi e segue procedure corrette. È uno dei passaggi più seguiti dalle associazioni dei consumatori, perché proprio su questo terreno, negli ultimi anni, si è giocata una parte dello scontro tra case produttrici, centri autorizzati e tecnici terzi.

Garanzie, ricambi e tempi: cosa può chiedere il consumatore

Per chi acquista un prodotto nuovo resta la garanzia legale di conformità, di norma pari a due anni. Ma il quadro cambia quando il bene si rompe e la riparazione è possibile. Il consumatore può chiedere al venditore o al produttore informazioni chiare su costi, tempi dell’intervento, disponibilità dei ricambi e condizioni del servizio. Anche attraverso un modulo europeo standard, pensato per rendere più facile il confronto tra le offerte.

Secondo la direttiva, i produttori non possono rifiutare la riparazione se questa è possibile in base ai requisiti Ue previsti per quel prodotto. Possono invece dire no quando l’intervento non è tecnicamente realizzabile. Durante il periodo di garanzia, la scelta tra sostituzione e riparazione resta legata alle regole già previste dal Codice del consumo, ma Bruxelles spinge perché il bene venga rimesso in funzione quando questo non comporta costi sproporzionati.

In alcuni casi, la riparazione può anche incidere sulla durata della tutela, con estensioni o garanzie aggiuntive previste dalle norme nazionali di recepimento. Un punto pratico, ma decisivo: il cliente deve sapere prima quanto spenderà, non scoprirlo al banco dell’assistenza dopo giorni di attesa.

Costi, riparatori indipendenti e usato: cosa può cambiare

L’effetto più atteso riguarda i costi di riparazione, che negli ultimi anni hanno spesso spinto molte famiglie a cambiare un apparecchio invece di aggiustarlo. Le nuove regole non fissano un listino europeo, ma chiedono prezzi ragionevoli per i ricambi e vietano le pratiche che rendono più difficile rivolgersi a un riparatore indipendente.

È qui che il mercato potrebbe muoversi davvero: più accesso ai pezzi, più concorrenza tra centri assistenza, più possibilità di rimettere in circolo dispositivi usati o ricondizionati. Le imprese del settore, soprattutto le più piccole, guardano alla svolta con prudenza. “Servono ricambi disponibili davvero e manuali tecnici leggibili”, ha spiegato nei mesi scorsi una rappresentanza europea dei riparatori, riassumendo una preoccupazione diffusa.

Per i consumatori il vantaggio non sarà automatico dal primo giorno: molto dipenderà dai controlli, dai prezzi praticati e dalla capacità dei singoli Paesi di far rispettare le regole. Ma la direzione è segnata: uno smartphone riparabile, una lavastoviglie che dura più a lungo, un mercato dell’usato garantito meno opaco. E meno rifiuti elettronici, che è il punto da cui Bruxelles era partita.