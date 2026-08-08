Lo svuotatutto LIDL Parkside è il nostro regalo per le vacanze: si parte da 2 euro

Un passaggio nel corridoio centrale può trasformarsi facilmente nell’occasione giusta per completare la cassetta degli attrezzi senza affrontare una spesa importante.

Dal 6 al 12 agosto 2026 Lidl dedica una nuova settimana alle offerte PARKSIDE, con prodotti per casa, garage e piccoli lavori fai da te. Alcune proposte richiedono Lidl Plus, altre partono da pochi euro e potrebbero attirare soprattutto chi approfitta delle vacanze per sistemare ciò che ha rimandato per mesi.

Le offerte PARKSIDE non partono tutte nello stesso giorno

Il calendario non è uguale per tutti i prodotti. Le batterie PARKSIDE arrivano nei punti vendita già da giovedì 6 agosto, mentre la parte principale degli utensili è prevista da lunedì 10 agosto. È un dettaglio importante per chi utilizza già il sistema cordless del marchio, perché diversi elettroutensili vengono venduti senza batteria e caricabatterie inclusi.

Le batterie partono da 12,99 euro e nel volantino compaiono anche sconti su alcune versioni PARKSIDE Performance. Avere un accumulatore di scorta può essere utile quando si lavora a lungo o si possiedono più utensili compatibili, evitando di interrompere il lavoro per attendere la ricarica. Come sempre, disponibilità e assortimento possono variare da negozio a negozio.

Gli utensili più interessanti con Lidl Plus

Tra le offerte più evidenti c’è la sega circolare per tagli obliqui, proposta a 59 euro con Lidl Plus, grazie a uno sconto di 10 euro. È un utensile pensato per tagli precisi su listelli, pannelli e piccoli lavori di falegnameria. Nella dotazione indicata compaiono il sacchetto per la raccolta delle polveri, gli utensili per cambio lama e regolazione della battuta e due spazzole di ricambio.

Sempre tramite Lidl Plus, la smerigliatrice doppia con albero flessibile scende a 17,99 euro. Il vantaggio di questo tipo di attrezzo è la versatilità: può essere impiegato per levigare, rifinire o lavorare piccoli pezzi, soprattutto in garage o in un angolo attrezzato della casa. Non è un acquisto indispensabile per tutti, ma a questo prezzo può interessare chi svolge spesso piccoli lavori manuali.

Gli accessori che fanno partire lo svuotatutto da pochi euro

La parte più accessibile dello svuotatutto riguarda però gli accessori. Il set di cacciaviti e bit da 37 pezzi costa 9,99 euro e può essere utile per rimettere ordine nella cassetta degli attrezzi o avere più misure a disposizione. Il faro LED con powerbank integrata viene proposto a 14,99 euro, una soluzione pratica per garage, campeggio, emergenze o lavori serali.

Nel volantino compare anche una valigetta portattrezzi a 8,99 euro, mentre alcuni utensili da lavoro assortiti partono da 2,49 euro. Sono proprio questi articoli a rendere la promozione interessante per chi non cerca un grande elettroutensile ma vuole aggiungere qualcosa di utile senza spendere troppo. Una pinza, un piccolo accessorio o un contenitore ben organizzato possono sembrare acquisti secondari, finché non servono davvero.

Il momento migliore per scegliere dipende quindi da ciò che manca già in casa. Chi possiede utensili cordless dovrebbe controllare prima batterie e compatibilità; chi parte da zero può concentrarsi sugli accessori più semplici. Prima di acquistare conviene inoltre verificare sull’app o nel punto vendita la disponibilità effettiva, perché le offerte PARKSIDE sono normalmente soggette a esaurimento scorte.

Lo “svuotatutto” Lidl di agosto punta così più sulla varietà che sul singolo prodotto. Tra batterie, utensili e accessori a basso costo, il vantaggio è poter costruire poco alla volta una dotazione per il fai da te. E con prezzi che partono da 2,49 euro, anche una piccola spesa può diventare il pretesto per sistemare finalmente quel lavoro lasciato in sospeso prima o dopo le vacanze.