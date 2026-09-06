Lo svuotatutto di Parkside da Lidl è l'occasione di fine estate che non possiamo perdere: anche a pochi euro

Le offerte di fine estate possono diventare il momento giusto per portarsi a casa un attrezzo utile spendendo molto meno del previsto.

Tra terrazzi da sistemare, biciclette da pulire e auto reduci dalle vacanze, c’è un prodotto Parkside che torna protagonista nei punti vendita Lidl. Il prezzo lo rende particolarmente interessante per chi cerca una soluzione pratica per le pulizie esterne di casa.

Prezzo e disponibilità nei punti vendita Lidl: l’offerta Parkside a 49 euro

La promozione riguarda l’idropulitrice Parkside venduta da Lidl al prezzo di 49 euro. Una cifra bassa per questo tipo di apparecchio domestico, soprattutto se si cerca qualcosa per pulizie ordinarie e non per lavori professionali. Come sempre accade con le offerte da volantino, però, molto dipende dal singolo punto vendita e dalle scorte disponibili.

In alcuni negozi può sparire in poche ore, specie nelle zone dove balconi, garage e villette rendono questi prodotti più richiesti. Il momento, del resto, è quello giusto: a fine estate si lavano sedie da esterno, pavimenti pieni di polvere, biciclette usate in vacanza e magari anche l’auto dopo settimane di viaggi. Un addetto di un punto vendita, parlando degli scaffali Parkside, l’ha detta così: “Gli utensili sotto i 50 euro sono quelli che spariscono più in fretta”. Poche parole, ma rendono bene l’idea.

Potenza, pressione e accessori: cosa c’è nella confezione

La Parkside ad alta pressione in offerta da Lidl ha una potenza dichiarata di 1400 watt, una pressione massima di 74 bar e una portata fino a 6 litri al minuto. Numeri da uso domestico, quindi adatti a pulizie normali, non intensive. Bastano però per togliere sporco secco, fango leggero, polvere accumulata e residui dalle superfici esterne.

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Nella confezione ci sono diversi accessori per partire subito: ugello standard, lancia, impugnatura a pistola, tubo flessibile da 3 metri, raccordo per l’acqua con inserto filtro, ago per la pulizia degli ugelli e detergente. C’è anche un cavo di alimentazione da 5 metri, dettaglio comodo quando la presa non è proprio vicina al punto da lavare.

Le modalità di utilizzo sono tre: spruzzo a ventaglio, fresa turbo antisporco e applicazione del detergente. Presente anche l’avvio-arresto automatico, utile per ridurre i consumi quando il getto non viene azionato. Si collega inoltre ai comuni tubi da giardino tramite attacco rapido.

Dove conviene usarla: terrazzi, auto, biciclette e superfici esterne

Questa idropulitrice Parkside è pensata soprattutto per chi deve pulire terrazzi, balconi, pavimenti esterni, muretti, cancelli, mobili da giardino, biciclette e automobili. Non va scambiata per una macchina professionale, di quelle pensate per cantieri o per un uso continuo. In casa, però, può risolvere parecchie seccature di stagione.

Su un terrazzo aiuta a rimuovere polvere, foglie marcite e aloni lasciati dai vasi. Sulle biciclette torna utile dopo giri su sterrato, facendo però attenzione a non insistere su cuscinetti, mozzi e parti delicate. Per l’auto, meglio mantenere la giusta distanza dalla carrozzeria e usare il detergente senza esagerare. A 49 euro, il punto forte resta il rapporto tra prezzo, dotazione e praticità. È il tipico acquisto di fine estate: lo prendi per una pulizia urgente e poi scopri che torna utile molte altre volte, anche solo per rimettere in ordine casa senza chiamare nessuno.