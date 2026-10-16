Lo streaming migliore di tutti i tempi in versione gratuita? Ora si può

Per chi segue serie e film online, alcune offerte americane permettono di accedere a Paramount+ senza pagare un abbonamento separato, ma ci sono condizioni importanti.

Nel mondo dello streaming, dove i prezzi continuano a pesare sui bilanci familiari, trovare un modo per risparmiare è diventato sempre più interessante. La piattaforma offre un catalogo ricco di contenuti, ma le possibilità di accesso senza costi aggiuntivi dipendono da abbonamenti e convenzioni specifiche. E alcune promozioni meritano attenzione prima di procedere con l’attivazione.

Quanto costa oggi Paramount+: Essential e Premium dopo gli aumenti

Il nuovo listino di Paramount+ parte da 8,99 dollari al mese per Paramount+ Essential, il piano con pubblicità. Si sale invece a 13,99 dollari al mese per Paramount+ Premium, che elimina gli annunci dalla maggior parte dei contenuti e offre le funzioni legate al pacchetto più completo.

Come riportato da Yahoo Tech nell’aggiornamento del 13 ottobre 2026, Paramount ha tolto anche la prova gratuita diretta di 7 giorni. Una mossa già vista nel mondo dello streaming, dove le piattaforme cercano ricavi più sicuri dopo anni di offerte e promozioni.

Per chi paga già Netflix, Disney+, Prime Video, Max o altri servizi, anche pochi dollari in più al mese si sentono. E così il risparmio passa sempre più spesso da bundle, accordi esterni e convenzioni. Non dal sito principale.

Walmart+, T-Mobile e Spectrum: così Paramount+ può essere incluso senza costi extra

La strada più citata per avere Paramount+ gratis passa da Walmart+, l’abbonamento del gruppo americano. Costa di solito 12,99 dollari al mese oppure 98 dollari l’anno e permette agli iscritti di scegliere Paramount+ Essential o Peacock senza costi aggiuntivi. Dentro ci sono anche spedizioni gratuite su Walmart, offerte riservate, sconti carburante e altre promozioni, tra cui — secondo la scheda dell’offerta — mesi gratuiti di Apple Music e vantaggi per i cinema Cinemark.

Per studenti universitari e beneficiari di assistenza pubblica è previsto uno sconto del 50% su Walmart+, quindi circa 49 dollari l’anno, se si hanno i requisiti. Anche T-Mobile All-In Home Internet include Paramount+ Essential senza sovrapprezzo per nuovi e attuali clienti, insieme a un beneficio Hulu: l’attivazione, spiega l’operatore, passa dall’app T-Life o dal sito T-Mobile.

C’è poi Spectrum TV Select: alcuni pacchetti TV danno accesso a Paramount+ Essential con pubblicità, ma bisogna controllare dal proprio account Spectrum. Dipende dal piano attivo. Non tutti lo comprendono.

Sconti verificati e prova via Prime Video: chi può pagare meno

Chi non rientra nei pacchetti Walmart+, T-Mobile o Spectrum può comunque guardare agli sconti Paramount+ per categorie verificate. Studenti, docenti e militari possono ottenere il 50% sul piano Essential o Premium, dopo il controllo dei requisiti richiesti dalla piattaforma.

Studenti e insegnanti devono ripetere periodicamente la verifica, mentre lo sconto militare, secondo le condizioni indicate, resta valido per tutta la durata dell’abbonamento.

Infine c’è una via per provare il servizio senza pagare subito: la prova gratuita Paramount+ via Amazon Prime Video. Paramount+ non offre più direttamente la settimana gratuita, ma gli abbonati Prime Video possono attivare il canale aggiuntivo e provarlo per 7 giorni, salvo cambiamenti nelle condizioni commerciali. Meglio segnarsi la data del rinnovo. Una distrazione, qui, si trasforma subito in un addebito.

Le offerte e i prezzi descritti si riferiscono al mercato statunitense e non sono automaticamente validi in Italia, dove disponibilità, promozioni e condizioni di abbonamento possono essere differenti.