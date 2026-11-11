Lo SPID di TeamSystem chiude: dal 17 dicembre le identità vengono revocate

Per chi usa ogni giorno lo SPID, perdere l’accesso ai servizi digitali può diventare un problema concreto, soprattutto quando una scadenza si avvicina rapidamente.

La decisione annunciata da TeamSystem riguarda le identità digitali già attive e impone agli utenti di prestare attenzione alle comunicazioni ricevute. Per continuare a entrare nei portali della Pubblica Amministrazione, non basta aspettare: ci sono passaggi da valutare, possibili alternative e una data da segnare. Conoscere le opzioni disponibili permette di organizzarsi per tempo ed evitare problemi al momento dell’accesso.

SPID TeamSystem, il 17 dicembre 2026 lo stop definitivo: identità revocate

La data indicata nell’avviso ufficiale è chiara: dal 17 dicembre 2026 lo SPID TeamSystem sarà disattivato e le identità digitali emesse dalla società verranno revocate in via definitiva. Non si tratta di una manutenzione, né di una pausa temporanea del servizio.

In concreto, chi proverà ad accedere con quelle credenziali a un portale pubblico, dal sito dell’INPS a quello dell’Agenzia delle Entrate, non riuscirà più a completare l’accesso. TeamSystem precisa che la chiusura riguarda il servizio SPID, non gli altri prodotti e account aziendali. Un chiarimento importante, perché molti utenti usano la società anche per strumenti gestionali, fiscali o professionali.

La comunicazione è stata pubblicata nella sezione dedicata ai trust services e riporta anche un indirizzo di assistenza, uff_teamsystemspid@teamsystem.com, per chi deve controllare la propria posizione o recuperare le istruzioni.

Trasferimento a Register entro il 16 dicembre: serve il consenso dell’utente

Chi vuole continuare a usare la propria identità digitale senza ripartire da zero può trasferirla a Register S.p.A., gestore accreditato nel circuito SPID. La procedura va completata entro il 16 dicembre 2026, cioè il giorno prima dello stop.

TeamSystem ha spiegato agli utenti che il passaggio sarà possibile seguendo le indicazioni ricevute dalla società: accesso con le nuove credenziali previste, eventuale recupero della password, controllo del documento d’identità e conferma finale del trasferimento. Serve però il consenso dell’utente. Non è quindi un passaggio automatico deciso dall’azienda.

Il consiglio, in questi casi, è semplice: controllare per tempo la mail collegata allo SPID, perché le istruzioni arrivano di norma sui recapiti indicati al momento della registrazione. Chi non completa il trasferimento entro la scadenza non potrà conservare lo SPID TeamSystem presso Register con questa procedura semplificata.

INPS, Agenzia delle Entrate e servizi online: le alternative per non restare fuori

Il trasferimento a Register non è l’unica possibilità. Gli utenti possono scegliere un altro gestore presente nell’elenco ufficiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, tra cui Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Lepida, Namirial, Sielte, Intesi Group e gli altri operatori accreditati. Prima di decidere, conviene però verificare condizioni, tempi e costi: alcune procedure di riconoscimento sono gratuite, altre possono prevedere pagamenti per l’identificazione, il rinnovo o servizi aggiuntivi.

Chi non fa nulla, dal 17 dicembre 2026, non perderà i dati presenti nei portali pubblici, ma non potrà più entrare con le vecchie credenziali TeamSystem. Il problema può presentarsi quando si deve consultare il fascicolo sanitario elettronico, inviare una pratica all’Agenzia delle Entrate, accedere al portale INPS, usare i servizi del Comune o entrare nell’INAIL.

Per evitarlo basta avere un’altra identità digitale valida, oppure usare gli strumenti alternativi previsti dai singoli enti, come la CIE o altre modalità di accesso dove disponibili. Meglio controllare adesso, con calma.