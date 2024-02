Lo speaker Xiaomi dalle mille funzionalità è in SUPER SCONTO su Amazon

Lo speaker Xiaomi IR Control offre un’esperienza sonora avanzata in un design portatile e multifunzionale. Dotato di connettività bluetooth questo altoparlante si distingue per il suo display a LED, che non solo aggiunge un tocco di modernità, ma consente anche di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite per iniziare la giornata con il piede giusto.

Con l’Assistente Google integrato, puoi controllare facilmente il tuo Smart Speaker attraverso i comandi vocali, per riprodurre musica, verificare il meteo, aggiornarti sulle ultime notizie o regolare il volume senza sollevare un dito.

Grazie al modulo trasmettitore IR integrato, combinato con l’assistente Google, puoi estendere il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici tradizionali, modernizzando la tua casa con una semplice parola. La potenza e la qualità del suono sono garantite dalla maggiore capacità, dal cono a 360 gradi dell’altoparlante e dall’innovativa struttura interna, che producono un audio ricco, nitido e bilanciato da qualsiasi angolazione.

Inoltre, è possibile collegare due dispositivi dello stesso modello per creare uno stereo coinvolgente e sincronizzare la riproduzione su più Smart Speaker per un’esperienza musicale amplificata in tutta la casa.

Amazon, oggi, lancia una promozione davvero interessante e allettante sullo speaker Xiaomi con uno sconto attivo del 30% per un prezzo totale e finale di 34,99€.