Tra le offerte odierne di Amazon c’è anche l’altoparlante Bluetooth impermeabile da 16W di Xiaomi, ora acquistabile a soli 38,99€, spedizione inclusa.

Xiaomi sconta il suo altoparlante Bluetooth da 16W: -22% su Amazon

Il Mi Portable Speaker garantisce una qualità del suono elevata ed è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IPX7). L’audio da 16W è pulito e potente in tutte le direzioni, le modalità d’ascolto sono due (bassi profondi e normali), per personalizzare l’audio in base alle tue preferenze.

Grazie alla tecnologia di interconnessione True Wireless Stereo puoi collegare due altoparlanti per un’esperienza d’ascolto completamente personalizzata. Il Bluetooth 5.0 offre una delle migliori opzioni di connettività, stabile e con una frequenza ampia.

Come detto, lo speaker di Xiaomi è impermeabile, così potrai ascoltare la tua musica preferita anche al mare, sotto la pioggia e – perché no – in doccia. La struttura dell’altoparlante è realizzata in materiali resistenti per consentire al dispositivo di resistere alla pioggia e agli schizzi d’acqua. E non teme nemmeno la polvere.

Il design è portatile e compatto, quindi puoi portarlo praticamente ovunque. Inoltre, la pratica fascetta a strappo ti permette di avere un “aggancio” in più.

L’altoparlante di Xiaomi integra un microfono per chiamate in vivace e vanta una batteria ad elevata capacità da 2600mAh. In media, l’autonomia è di 13 ore con una sola ricarica.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.