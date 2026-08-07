Lo sognavo da anni, finalmente l'ho trovato da LIDL: pulisce qualsiasi superficie senza fatica, addio ai problemi

Lidl Italia propone online il Silvercrest pulitore per tappezzeria, nella sezione Cucina e Casalinghi / Pulizia della casa.
Lidl Italia propone online il Silvercrest pulitore per tappezzeria, nella sezione Cucina e Casalinghi / Pulizia della casa.
Valentina Giungati
Pubblicato il 7 ago 2026
Lo sognavo da anni, finalmente l'ho trovato da LIDL: pulisce qualsiasi superficie senza fatica, addio ai problemi

Un apparecchio pensato per intervenire su divani, sedili e tessuti imbottiti, con prezzo indicato a 49 euro e ribassato a 45 euro con Lidl Plus, secondo la scheda prodotto pubblicata sul sito.

Il primo dato da guardare è il prezzo. Il pulitore per tappezzeria Silvercrest è indicato da Lidl a 49 euro. Per chi usa Lidl Plus c’è uno sconto di 4 euro, che porta il costo a 45 euro. L’offerta compare nella pagina del prodotto, nella variante blu/bianco, dentro l’area dedicata alla pulizia della casa.

Come spesso succede con gli articoli non alimentari Lidl, però, la disponibilità può cambiare da zona a zona e da periodo a periodo. Sul sito ci sono i link alla ricerca punto vendita, al volantino Lidl e alla spesa online: conviene usarli per capire se il prodotto è davvero acquistabile nel negozio più vicino o solo in alcuni giorni. Meglio controllare prima di uscire, insomma. Soprattutto nel fine settimana, quando gli articoli per la casa tendono a finire più in fretta.

A cosa serve un pulitore per tappezzeria in casa

Un pulitore per tappezzeria serve per trattare superfici tessili che non si possono pulire come un pavimento: divani, poltrone, sedili dell’auto, cuscini, piccoli tappeti e rivestimenti imbottiti. Può tornare utile dopo una macchia di caffè, dopo il passaggio di un animale domestico sul divano o quando i tessuti iniziano a trattenere odori e polvere.

Pulitore per tappezzeria blu e bianco con tubo e bocchetta, accanto a cuscino del divano e sedile auto
Pulitore compatto per tappezzeria in uso su tessuti domestici, tra cuscino del divano e sedile dell’auto.

Di solito, prodotti di questo tipo spruzzano acqua e detergente e poi aspirano il liquido sporco. La scheda Lidl disponibile online, però, nel testo riportato non indica dettagli tecnici come potenza, capacità del serbatoio o accessori inclusi. Prima di acquistare il Silvercrest pulitore per tappezzeria, quindi, è meglio leggere l’etichetta in negozio o la documentazione completa, se presente. In casi così il manuale conta più di una risposta al volo.

Il vantaggio è semplice: permette di intervenire in modo mirato su superfici che spesso si rimandano alle grandi pulizie. Non sostituisce un lavaggio professionale, soprattutto su tessuti delicati o macchie vecchie, ma può aiutare nella pulizia ordinaria. È uno di quegli apparecchi da tirare fuori quando serve, non da usare tutti i giorni.

Silvercrest nella pulizia domestica: prezzo basso e uso pratico

Il marchio Silvercrest è una delle linee private più note di Lidl per piccoli elettrodomestici e prodotti per la casa. Accanto ad altri nomi del gruppo, come Parkside per il fai da te o Cien per la cura della persona, Silvercrest copre da anni articoli per cucina, pulizia, cura domestica e piccoli dispositivi elettrici.

Nel caso del pulitore per tappezzeria Lidl, la formula sembra quella abituale: un prodotto per la casa, dal prezzo contenuto, pensato per un bisogno concreto. La fascia dei 45-49 euro lo mette sotto molti modelli specializzati venduti nei negozi di elettronica o ferramenta. Il confronto vero, però, dipende da caratteristiche che nella scheda sintetica non sono indicate: potenza di aspirazione, autonomia di lavoro, lunghezza del cavo, capienza dei serbatoi, eventuali bocchette dedicate.

Per chi compra, il punto è questo: Silvercrest di solito si rivolge a chi cerca una soluzione accessibile, non per forza a chi pretende prestazioni professionali. Può bastare per un divano usato ogni giorno, per i sedili dell’auto di famiglia o per piccoli incidenti domestici. Potrebbe invece essere meno adatto per ambienti grandi, B&B, uffici o per un uso frequente.

Prima dell’acquisto: tessuti, ingombro e garanzia da controllare

Prima di comprare il Silvercrest pulitore per tappezzeria, il primo controllo riguarda i tessuti. Non tutti i rivestimenti reagiscono allo stesso modo ad acqua, detergente e sfregamento. Velluto, lino, microfibra, pelle scamosciata e tessuti misti possono richiedere attenzioni diverse. La regola più prudente è fare una prova su una parte nascosta, per esempio dietro un cuscino o sotto una seduta, e aspettare che il tessuto sia asciutto.

C’è poi il tema dell’ingombro. Un apparecchio per tappezzeria deve essere abbastanza compatto da stare in un armadio o in un ripostiglio, ma anche stabile e comodo da usare. Prima di portarlo alla cassa, vale la pena controllare peso, dimensioni, lunghezza del tubo e del cavo. Sembrano dettagli da poco. Almeno finché non ci si ritrova a pulire il sedile posteriore dell’auto in garage, con la presa troppo lontana.

Infine, la garanzia Lidl. Sul sito sono richiamate la garanzia legale e convenzionale Lidl e le aree di supporto al cliente, da consultare per capire durata, assistenza e gestione di eventuali resi o difetti. Conservare scontrino, confezione e manuale resta una buona abitudine. Anche per un prodotto da 45 euro. Soprattutto se lo si usa solo ogni tanto, perché un problema può saltare fuori dopo alcune settimane.

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