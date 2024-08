Lo smartwatch migliore di sempre è il Galaxy Watch6 di Samsung: OGGI SCONTATO DEL 42%

Samsung riesce ad offrire il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, il suo Galaxy Watch6 viene messo in sconto del 42% e viene venduto a 184,89€.

Tutta la qualità di Samsung direttamente al polso: sconto attivo del 42%

Scopri le funzionalità avanzate del Samsung Galaxy Watch6, il tuo compagno ideale per monitorare il benessere e migliorare la tua vita quotidiana. Con il Monitoraggio del sonno avanzato, puoi finalmente comprendere i tuoi ritmi di sonno. Il dispositivo traccia le fasi di veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM, offrendoti suggerimenti personalizzati per migliorare la tua routine notturna.

Misura la tua composizione corporea con il sensore Samsung BioActive e mantieni il controllo sui tuoi progressi fisici. Con Galaxy Watch6, puoi fissare obiettivi di fitness precisi e personalizzati, monitorando i tuoi miglioramenti nel tempo.

Il Monitoraggio cardiaco è un’altra funzione essenziale. Grazie al sensore PPG integrato, il dispositivo monitora costantemente il tuo battito cardiaco, avvisandoti in caso di anomalie. Se il battito è troppo alto o basso, riceverai una notifica immediata.

Il Galaxy Watch6 offre un’esperienza visiva migliorata con un display più grande, reso possibile da una cornice più sottile. Questo ti consente di visualizzare, sfogliare e navigare in modo più comodo ed efficiente. Personalizza il tuo orologio come preferisci con una vasta gamma di quadranti personalizzati. Che si tratti di design straordinari, schermate personalizzate o foto del tuo animale domestico, puoi rendere il tuo quadrante unico.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy Watch6 viene messo in offerta con sconto del 42% per un prezzo finale e totale di 184,89€.

