Lo smartwatch DEFINITIVO è il Samsung Galaxy Watch6 in offerta al 20% di sconto

Samsung offre sempre il massimo della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, viene messo in sconto del 20% il Samsung Galaxy Watch6 per un costo totale di 319€.

Sconto super del 20% sul Samsung Galaxy Watch6

Con Galaxy Watch6, il monitoraggio del sonno diventa avanzato e dettagliato. Grazie al suo Monitoraggio del sonno avanzato, puoi comprendere i ritmi del tuo sonno, inclusi le fasi di veglia, sonno leggero e profondo, oltre alla fase REM. Riceverai preziosi consigli per migliorare la tua routine quotidiana basati sui dati raccolti. Con il sensore Samsung BioActive, Galaxy Watch6 ti permette di misurare la tua composizione corporea in modo preciso. Questo sensore ti aiuta a fissare obiettivi di fitness personalizzati, consentendoti di monitorare i tuoi progressi in modo accurato. Il monitoraggio cardiaco è un’altra funzionalità chiave del Galaxy Watch6. Grazie al sensore PPG integrato, il dispositivo monitora il tuo battito cardiaco in modo continuo e ti avvisa in caso di ritmi anomali. Questo ti aiuta a mantenere sotto controllo la tua salute cardiovascolare in modo proattivo. Con la cornice più sottile, Galaxy Watch6 offre più spazio sul display, consentendoti di visualizzare, sfogliare e navigare su un display più grande. Questo rende l’interazione con il dispositivo ancora più intuitiva e piacevole. Infine, i quadranti personalizzati offrono un tocco di personalità al tuo Galaxy Watch6. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, puoi rendere unico il tuo quadrante scegliendo design straordinari e schermate personalizzate. Acquista il Samsung Galaxy Watch6 al 20% di sconto

319€. Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è disponibile uno sconto del 20% sul Samsung Galaxy Watch6 che viene venduto a

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.