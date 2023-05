Lo smartwatch con più di 150 modalità sportive ad un PREZZO MINI!

In vista dell’estate e della prova costume hai ripreso ad allenarti costantemente? Allora non puoi non avere a supportarti uno degli smartwatch più innovativi sul mercato! Si tratta dell’Amazfit GTR 3 è ora disponibile, oggi disponibile su Amazon a soli 118€, con uno sconto del 21%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Questa offerta è a tempo limitato, approfittatene il prima possibile!

Amazfit GTR 3: l’orologio smart perfetto per i tuoi allenamenti

L’Amazfit GTR 3 è uno smartwatch che combina design elegante e funzionalità all’avanguardia. Dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454×454 pixel, offre immagini nitide e colori vivaci per una migliore esperienza visiva.

La batteria da 450mAh garantisce un’autonomia fino a 21 giorni in modalità di utilizzo normale e fino a 35 giorni in modalità di risparmio energetico, permettendoti di utilizzare lo smartwatch senza preoccuparti della ricarica. Con oltre 150 modalità sportive integrate, l’Amazfit GTR 3 è il compagno ideale per tutti gli appassionati di fitness, mentre il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 e il rilevamento della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) assicurano il controllo costante della tua salute.

Il GTR 3 è inoltre resistente all’acqua fino a 5ATM, permettendoti di utilizzarlo durante le tue sessioni di nuoto o mentre ti rilassi sotto la doccia. L’integrazione con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ti consente di controllare facilmente le funzioni dello smartwatch, come impostare sveglie, controllare il meteo o gestire la tua lista delle cose da fare. La connettività Bluetooth 5.0 assicura una rapida sincronizzazione con il tuo smartphone, permettendoti di ricevere notifiche delle chiamate in arrivo, messaggi e altre app direttamente sul tuo polso.ù

Ad oggi l’Amazfit GTR 3 è disponibile su Amazon a soli 118€, con uno sconto del 21%. Con le sue avanzate funzionalità, il design elegante e la straordinaria autonomia, questo smartwatch è l’ideale per tenere sotto controllo la tua salute, il tuo benessere e le tue attività quotidiane.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.