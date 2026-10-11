Lo schermo dell'iPhone si spegne mentre leggi: l'impostazione che lo tiene acceso solo quando lo guardi

La funzione da attivare si chiama Rilevamento sguardo: Apple l’ha pensata per capire se il telefono è ancora sotto gli occhi dell’utente e ridurre così quelle interruzioni fastidiose che capitano ogni giorno, davanti a un articolo lungo, a una ricetta in cucina o a un messaggio lasciato aperto. In sostanza, se l’iPhone “vede” che stai guardando il display, evita di abbassare la luminosità o di bloccarsi troppo in fretta.

Il Rilevamento sguardo, indicato in alcune versioni anche come Attention Aware, è una funzione di iOS legata ai sensori usati dal Face ID. Serve a riconoscere quando l’utente sta prestando attenzione al telefono: se lo sguardo è rivolto verso il display, l’iPhone può ritardare l’abbassamento della luminosità e impedire che lo schermo si spenga durante la lettura.

Il caso tipico è questo: si sta leggendo una pagina web, magari un testo lungo, e dopo pochi secondi il display si scurisce. Con il Rilevamento sguardo attivo, il telefono prova a capire se davanti c’è ancora il volto dell’utente e, se lo riconosce, mantiene lo schermo acceso più a lungo. Non sostituisce del tutto il timer del Blocco automatico, ma lavora insieme a quella impostazione e rende l’uso meno rigido.

La funzione è disponibile sugli iPhone con Face ID, quindi sui modelli dotati del sistema di riconoscimento facciale Apple. Non è una semplice regolazione della luminosità: qui entrano in gioco i sensori frontali e il controllo dell’attenzione dell’utente. Un dettaglio importante: Apple precisa nelle impostazioni che i dati usati per queste funzioni restano gestiti dal dispositivo.

Impostazioni, Face ID e codice: dove si attiva l’opzione

Per controllare se il Rilevamento sguardo è attivo bisogna aprire l’app Impostazioni dell’iPhone, scorrere fino a Face ID e codice e inserire il codice di sblocco quando viene richiesto. Nella schermata dedicata al riconoscimento facciale si trova la sezione con le opzioni legate all’attenzione, tra cui Funzioni in primo piano oppure, a seconda della versione di iOS, Rilevamento sguardo.

Uno smartphone resta illuminato mentre l’utente lo guarda, tema legato alle impostazioni iOS per evitare lo spegnimento dello schermo.

Il percorso è quindi semplice: Impostazioni, poi Face ID e codice, inserimento del codice e attivazione della voce relativa alle funzioni con rilevamento dell’attenzione. Una volta acceso l’interruttore, l’iPhone userà i sensori frontali per capire se l’utente sta guardando lo schermo. Sono pochi passaggi, ma non sempre immediati: l’opzione non si trova infatti nelle impostazioni dello schermo, dove molti la cercano per prima.

Chi non vede la voce deve controllare due cose. La prima è il modello di telefono: sugli iPhone senza Face ID la funzione non è presente nello stesso modo. La seconda è la versione di iOS, perché alcune diciture possono cambiare leggermente da un aggiornamento all’altro. Se c’è qualche dubbio, aggiornare il sistema può rendere più chiari i menu e correggere eventuali problemi.

Fotocamera TrueDepth: come capisce se stai guardando l’iPhone

Il cuore del sistema è la fotocamera TrueDepth, lo stesso gruppo di sensori che permette al Face ID di sbloccare l’iPhone riconoscendo il volto. Quando il Rilevamento sguardo è attivo, questi sensori verificano se l’utente sta guardando il display e regolano alcuni comportamenti del telefono. Tra questi ci sono l’attenuazione dello schermo, il blocco automatico e, in alcuni casi, anche il volume degli avvisi.

Questo non significa che il telefono registri un video ogni volta che qualcuno lo guarda. Secondo quanto indicato da Apple nelle pagine di supporto, il funzionamento si basa su elaborazioni locali legate ai sensori del dispositivo. In parole semplici: l’iPhone cerca segnali utili per capire se l’attenzione è rivolta allo schermo, senza trasformare la funzione in una normale ripresa frontale.

Nell’uso di tutti i giorni la differenza si nota soprattutto in situazioni molto concrete. Quando si legge un documento in treno, quando si segue una ricetta con le mani occupate, oppure quando si lascia aperta una chat senza voler toccare continuamente il display. In quei momenti, il Rilevamento sguardo può evitare il gesto ripetuto di sfiorare lo schermo solo per tenerlo acceso.

Schermo ancora scuro? I controlli da fare subito

Se lo schermo dell’iPhone continua ad attenuarsi o a spegnersi anche dopo aver attivato il Rilevamento sguardo, il primo controllo riguarda il Blocco automatico. La voce si trova in Impostazioni, poi Schermo e luminosità, quindi Blocco automatico: da lì si può scegliere dopo quanto tempo il display deve spegnersi quando non viene toccato. Se il tempo impostato è molto breve, la funzione legata allo sguardo può non bastare in ogni situazione.

Va poi verificato che non ci siano ostacoli davanti alla fotocamera TrueDepth. Pellicole applicate male, cover troppo spesse, sporco nella parte alta dello schermo o un volto troppo spostato rispetto al telefono possono ridurre la capacità dell’iPhone di riconoscere l’attenzione. Sembra un dettaglio, ma spesso il problema è proprio lì, nella zona della tacca o dell’isola dinamica.

Conta anche la luce. Con poca illuminazione, occhiali scuri o telefono appoggiato su un piano con un’inclinazione insolita, il Rilevamento sguardo può funzionare in modo meno regolare. Se il problema continua, conviene riavviare l’iPhone, controllare gli aggiornamenti di iOS e verificare che il Face ID funzioni senza errori. Quando anche il riconoscimento facciale dà problemi frequenti, la causa potrebbe non essere l’impostazione, ma un guasto o un’anomalia dei sensori frontali.

Per chi vuole una soluzione più stabile durante letture lunghe, resta possibile aumentare il tempo del Blocco automatico o disattivarlo temporaneamente, dove consentito dalle impostazioni del dispositivo. È una scelta da usare con cautela: uno schermo acceso più a lungo consuma più batteria e può lasciare visibili contenuti personali. Nella maggior parte dei casi, il compromesso migliore è tenere attivo il Rilevamento sguardo e regolare il timer dello schermo su un intervallo adatto alle proprie abitudini.