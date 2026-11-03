Lo chiamano il messaggio della morte: se ti arriva sul telefono blocca persino le chiamate di emergenza

È la vulnerabilità di Android resa pubblica a fine ottobre 2026 dal ricercatore di sicurezza Mark Blaszczyk e ribattezzata SMS of Death. Il problema riguarda alcuni SMS WAP Push, messaggi tecnici usati di solito dagli operatori per le configurazioni di servizio: se costruiti in modo anomalo, possono bloccare le chiamate, anche verso il 112, e provocare riavvii continui del telefono.

La falla, ricostruita anche da Android Authority dopo la dimostrazione pubblicata da Blaszczyk, passa da una categoria di messaggi che l’utente non vede mai: gli SMS WAP Push. Sono pacchetti di servizio usati dagli operatori telefonici per inviare impostazioni e configurazioni al dispositivo. Non finiscono nell’app Messaggi, non fanno comparire notifiche, non mostrano un mittente riconoscibile. Ed è proprio questo il punto: l’attacco può arrivare, ha spiegato il ricercatore, “senza che sullo schermo succeda nulla”.

Il messaggio malevolo è minuscolo: 8 byte. Cinque servono a indicare la lunghezza dell’intestazione, ma il valore inserito è fuori norma. Quando Android prova a riservare la memoria per leggerlo, il processo che gestisce la parte telefonica va in errore. Risultato: la chiamata in corso cade. Il guaio, però, non finisce lì. Il messaggio resta in coda e il sistema tenta di rileggerlo, innescando nuovi crash.

Secondo Blaszczyk, bastano circa venti SMS of Death per intrappolare il telefono in una sequenza di riavvii. E non è detto che un ripristino di fabbrica basti a sistemare tutto: i messaggi rimasti sui server dell’operatore potrebbero essere consegnati di nuovo. In alcuni casi, servirebbe collegare lo smartphone a un computer e cancellare a mano i pacchetti bloccati. Una procedura tutt’altro che alla portata dell’utente medio.

Chiamate interrotte e rischio emergenze: che cosa succede al telefono colpito

L’effetto più immediato della vulnerabilità SMS of Death è la caduta della telefonata in corso. Il problema può riguardare anche le chiamate ai numeri di emergenza, compreso il 112. Un dettaglio che ha portato diversi esperti di sicurezza a considerare la falla più grave di un semplice bug software. Non risultano, almeno dalle informazioni disponibili, furti di dati o controllo a distanza del dispositivo. Ma se a bloccarsi è la funzione telefonica, in certe situazioni il peso cambia.

Uno smartphone mostra una chiamata interrotta mentre sullo sfondo un portatile suggerisce un’analisi di sicurezza legata alla falla “SMS of Death”.

Il crash colpisce il processo interno che gestisce le comunicazioni voce. Se il pacchetto difettoso viene letto mentre è in corso una chiamata, la conversazione si interrompe. Se poi il sistema prova a leggerlo di nuovo, l’errore si ripete. Da qui il rischio dei riavvii a catena, con lo smartphone che diventa difficile da usare o, nei casi peggiori, resta bloccato in una serie continua di errori.

Blaszczyk ha detto di aver segnalato il problema a Google il 5 maggio 2026. La segnalazione, secondo quanto emerso, sarebbe stata chiusa più volte come non rilevante per la sicurezza, fino alla classificazione “Will Not Fix”, cioè nessuna correzione prevista. Eppure, il 15 giugno, gli ingegneri dell’azienda avevano già preparato una modifica al codice: invece di andare in crash, il sistema intercetta l’errore ed elimina il messaggio difettoso. Una sovrapposizione che lascia aperte domande sulla gestione interna del caso.

Da Android 12 ad Android 16: Pixel e Galaxy tra i dispositivi vulnerabili

Il ricercatore ha riprodotto la vulnerabilità su un Pixel 9 con firmware di aprile 2026 e su diversi modelli Samsung Galaxy serie A. Secondo le verifiche riportate, il codice difettoso è presente da Android 12 e il crash è stato osservato fino ad Android 16. La correzione riguarda invece le versioni da Android 14 ad Android 17, attraverso gli aggiornamenti di sicurezza più recenti.

Il problema, quindi, non sembra legato a un solo produttore. Dipende dal modo in cui Android gestisce determinati messaggi WAP Push e può riguardare telefoni molto diversi tra loro: dai Pixel ai Galaxy, in base al software installato e al livello di aggiornamento. Come spesso accade nel mondo Android, poi, i tempi delle patch cambiano da marchio a marchio.

La falla è stata registrata con il codice CVE-2026-58882, l’identificativo usato nei cataloghi internazionali delle vulnerabilità, con gravità critica. Secondo GrapheneOS, sistema operativo alternativo basato su Android, i produttori avrebbero ricevuto la patch a metà luglio attraverso il programma di anteprime di sicurezza. Il codice CVE, però, non comparirebbe nel bollettino di ottobre e dovrebbe entrare in quello di novembre. Un dettaglio che ha sollevato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori.

Patch di ottobre 2026: come capire se il telefono è al sicuro

Per proteggersi dalla vulnerabilità SMS of Death, il primo controllo da fare è sul livello della patch di sicurezza Android installata sul telefono. Di solito la voce si trova nelle impostazioni, nella sezione dedicata a sicurezza, privacy o aggiornamenti software. Gli smartphone aggiornati alla patch di ottobre 2026 o a una versione successiva risultano protetti, in base alle informazioni disponibili.

Se c’è un aggiornamento pronto, meglio installarlo senza aspettare. La distribuzione, però, non è uguale per tutti. I Google Pixel ricevono le correzioni più in fretta, mentre altri produttori possono impiegare giorni o settimane per adattare e inviare il pacchetto ai propri modelli. In caso di dubbi, conviene controllare sul sito del produttore o nell’app ufficiale di supporto se il dispositivo è ancora compreso nel programma di aggiornamenti.

Più delicata la situazione per chi usa telefoni fermi ad Android 12 o Android 13. Queste versioni non ricevono più aggiornamenti di sicurezza diretti da Google e, secondo una stima citata da AndroidPure sulla base dei dati di distribuzione dell’azienda, sarebbero ancora presenti su circa un dispositivo attivo su cinque. Salvo interventi dei singoli produttori, quei modelli restano esposti. Le strade concrete sono due: verificare se è disponibile il passaggio a una versione più recente di Android oppure valutare la sostituzione del telefono.