L'iPhone 18 Pro Max ha un problema di cui quasi nessuno parla: meglio saperlo prima

Il nuovo iPhone 18 Pro Max punta su potenza e autonomia, ma c’è un dettaglio molto concreto che potrebbe cambiare parecchio l’esperienza nell’uso quotidiano.

Non riguarda fotocamera, display o prestazioni, bensì qualcosa che si avverte appena lo si prende in mano. Il nodo è il peso complessivo, aumentato rispetto alla generazione precedente nonostante dimensioni molto simili. Per alcuni utenti potrebbe essere un compromesso accettabile, per altri un aspetto da valutare bene prima dell’acquisto.

249 grammi in mano: perché l’aumento si nota più del previsto

Il nuovo iPhone 18 Pro Max pesa 249 grammi: sono 16 grammi in più dell’iPhone 17 Pro Max, pur con dimensioni quasi identiche e uno spessore dichiarato di 8,75 millimetri. Detto così, sembra poco. Una differenza da scheda tecnica, più che da vita reale.

Invece può cambiare parecchio quando si scrive per diversi minuti, si guarda un video sul divano o si tiene il telefono con una mano sola in metropolitana. Alcuni recensori lo hanno già sottolineato. CNET lo definisce un dispositivo “pesante”, capace di stancare prima il polso. 9to5Mac ha scritto che il peso in più rispetto al modello precedente si sente appena lo si prende in mano. Ed è una frase che basta da sola a spiegare il problema.

Chi arriva da un iPhone più piccolo, o da un vecchio modello in titanio, potrebbe notare ancora di più la differenza. Il confronto in casa Apple è chiaro: l’iPhone 18 Pro passa da 206 a 211 grammi, restando su un peso più facile da gestire. Il Max, invece, si avvicina a una soglia delicata: quella della comodità.

Batteria più grande e vapor chamber: cosa può aver appesantito il Pro Max

Il motivo preciso dell’aumento di peso non è stato spiegato da Apple, che durante la presentazione ha preferito insistere su chip A20 Pro, autonomia, fotocamera ad apertura variabile, Face ID sotto il display e nuovo sistema di raffreddamento. Le prime analisi tecniche, però, indicano due possibili responsabili: la batteria più capiente e la vapor chamber più estesa.

Secondo il dato citato da BGR, la batteria sarebbe da 5.567 mAh, contro i 5.088 mAh dell’iPhone 17 Pro Max. Un salto importante, pensato per reggere meglio prestazioni e durata, ma che inevitabilmente aggiunge peso. Anche il raffreddamento più ampio potrebbe aver inciso.

L’account X @L0vetodream, spesso attento ai prodotti Apple, ha collegato l’aumento soprattutto a questi due elementi, mostrando componenti pesati separatamente: una vapor chamber da 13,8 grammi e una batteria da 58,2 grammi. C’è però un punto ancora aperto: non è chiaro se quei pezzi appartengano al modello Pro o al Pro Max. Per ora, dunque, resta una spiegazione credibile, ma non una conferma ufficiale.

Il confronto con Galaxy S26 Ultra e Pixel 11 Pro XL mette Apple sotto pressione

Il nodo diventa ancora più evidente se si guarda ai rivali diretti. Il Galaxy S26 Ultra pesa 214 grammi con display da 6,9 pollici. Il Pixel 11 Pro XL arriva a 226 grammi con pannello da 6,8 pollici.

Entrambi, stando ai dati delle prime schede tecniche, sono più leggeri dei modelli precedenti: il Galaxy S25 Ultra era indicato a 218 grammi, il Pixel 10 Pro XL a 232 grammi. Apple, invece, va nella direzione opposta. E non è un dettaglio secondario, perché chi compra uno smartphone grande accetta già un compromesso tra schermo, batteria e maneggevolezza.

Con l’iPhone 18 Pro Max, quel compromesso sembra spostarsi un po’ più in là. Il paradosso è che il nuovo modello pesa appena 5 grammi meno dell’iPhone Duo, il pieghevole Apple non ancora in commercio citato dalle indiscrezioni. Per molti utenti sarà un prezzo accettabile in cambio di autonomia e prestazioni. Per altri, magari dopo una prova in negozio, potrebbe essere il motivo per scegliere il Pro più piccolo. Meglio saperlo prima.