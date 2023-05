L'iPhone 14 Red EDIZIONE LIMITATA oggi è tuo a 230 EURO IN MENO!

Se sei un fan di Apple e desideri da tanto un dispositivo di ultima generazione, questo è il tuo momento! Oggi su Amazon l’iPhone 14 Red è disponibile con uno sconto bomba 22%, quindi a soli 799€ invece di 1.029€.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino del prodotto. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta così conveniente non si era mai vista ma sta per scadere quindi approfittane il prima possibile!

iPhone 14 Red: tutte le caratteristiche dell’ultimo arrivato in casa Apple

L’iPhone 14 Red è un dispositivo di alta qualità che può soddisfare le esigenze di ogni utente, grazie alle sue specifiche tecniche avanzate.

Con un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici e una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, puoi goderti i tuoi film, video e giochi preferiti in alta definizione.

Il processore A18 Bionic di Apple garantisce prestazioni elevate e una velocità di elaborazione superiore rispetto ai precedenti modelli di iPhone. Inoltre, grazie alla fotocamera posteriore da 12 megapixel e alla fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, puoi scattare foto e video di alta qualità in qualsiasi momento.

L’iPhone 14 Red è anche dotato di una batteria potente che ti permetterà di utilizzarlo per tutto il giorno, senza doverti preoccupare di doverlo ricaricare. Il dispositivo supporta la ricarica wireless e la ricarica rapida, garantendo un’esperienza di utilizzo eccezionale.

Infine, il design elegante e moderno dello smartphone, in edizione limitata, lo rende un oggetto di desiderio per tutti gli appassionati di tecnologia. Con il suo colore rosso intenso, il dispositivo è anche un modo per contribuire alla lotta contro l’HIV/AIDS, poiché parte del ricavato delle vendite viene devoluto alla ricerca in questo campo.

Solo oggi hai l’occasione di avere un prodotto di alta qualità ad un prezzo così vantaggioso! Su Amazon l’iPhone 14 Red è disponibile con uno sconto bomba 22%, quindi a soli 799€. La promozione sta per scadere quindi approfittane subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.