Un frigorifero connesso può sembrare lontano dalle minacce informatiche più sofisticate, eppure nuove ricerche sull’intelligenza artificiale sollevano interrogativi che riguardano anche la casa di tutti i giorni.

Al centro ci sono modelli AI di dimensioni ridotte e dispositivi collegati alla rete, in scenari ancora sperimentali. Gli esperti distinguono tra rischi teorici e minacce già presenti, un confine fondamentale per capire la portata dei risultati. Ecco perché la sicurezza degli elettrodomestici smart merita attenzione.

La ricerca di Anthropic: cosa sanno già fare i piccoli modelli AI

La ricerca di Anthropic non dice che un worm AI stia già colpendo frigoriferi o altri elettrodomestici. Il punto è diverso, e forse più delicato. Alcuni modelli relativamente piccoli stanno mostrando capacità tecniche che, messe una accanto all’altra, potrebbero un giorno permettere a un malware basato su AI di cercare dispositivi vulnerabili, installarsi, scaricare o trasferire i propri “pesi” e poi ripartire da un’altra macchina.

Nei test citati, un modello da 9 miliardi di parametri è riuscito ad avviare l’inferenza AI su otto delle nove tipologie di hardware provate dai ricercatori. Non era un’infezione vera. Ma era un passaggio della catena.

In un altro esperimento, svolto su una rete chiusa con otto nodi Google Cloud e simulatori Android, il sistema GLM-5.2 ha raggiunto tutti gli otto nodi in quattro prove su cinque. Le condizioni, va detto, erano semplificate: l’accesso era volutamente facile, attraverso una porta Android Debug Bridge non autenticata. Per questo Anthropic parla di un limite massimo teorico, non di uno scenario già visto fuori dal laboratorio.

Dai frigoriferi smart agli impianti idrici: quando l’attacco digitale può toccare il mondo reale

John Walsh, field CTO per governo e settori critici di IGEL, ha spiegato a Newsweek che il rischio non riguarda soltanto “un computer infettato”. Il punto è capire se un accesso digitale non autorizzato possa arrivare a pesare su refrigerazione, impianti di pompaggio, trattamento dell’acqua o altre funzioni operative. «Le conseguenze potrebbero andare oltre la perdita di dati», ha detto, citando interruzioni di servizio, danni materiali e sicurezza pubblica.

Il passaggio, però, non è automatico. Violare un frigorifero smart, una telecamera, un forno connesso o un termostato non significa controllarne subito la funzione fisica. Per cambiare una temperatura o interferire con un impianto idrico servirebbero altri permessi e altri accessi ai sistemi di controllo.

Anthropic indica comunque elettrodomestici, robot aspirapolvere e tagliaerba automatici come esempi di dispositivi che, in certe condizioni, potrebbero ospitare una parte di un modello sotto i 30 miliardi di parametri. In un test, il modello Gemma4-26B-A4B è stato distribuito su 15 economici TV box Android, ognuno con una porzione del lavoro. Andava piano, ma funzionava. Ed è abbastanza per alzare l’attenzione, anche dopo il recente attacco in Francia che ha mandato fuori uso frigoriferi di supermercati collegati alla rete.

Difese possibili: Zero Trust, reti separate e contenimento dell’IoT

Secondo Walsh, non basta “scoprire e riparare” dopo l’intrusione. Nelle reti piene di dispositivi IoT, soprattutto in ambienti industriali o nei servizi pubblici, bisogna evitare che un solo punto violato diventi l’ingresso per tutto il resto. Qui entrano in gioco architetture Zero Trust, segmentazione delle reti, controlli continui sugli accessi e sistemi operativi più rigidi sugli endpoint.

L’obiettivo, ha spiegato, è ridurre il “raggio dell’esplosione”: se un apparecchio viene compromesso, l’attaccante non deve potersi muovere liberamente verso server, sensori, valvole, celle frigorifere o impianti di distribuzione. Anthropic osserva anche che un replicatore AI distribuito su molti dispositivi potrebbe essere più difficile da spegnere rispetto a un malware legato a un solo server centrale.

Difficile, però, non significa impossibile. Potrebbe lasciare tracce: trasferimenti anomali di modelli, comunicazioni continue tra apparati, scansioni di rete in uscita. Per ora, quindi, il worm basato su intelligenza artificiale resta un rischio emergente, non una minaccia già diffusa nei frigoriferi di casa. Ma il segnale è chiaro: più oggetti connessi entrano nelle abitazioni e nelle infrastrutture, più la sicurezza va pensata prima, non rincorsa dopo.