L'INNOVATIVO Tablet da 10.5" a 100 EURO IN MENO: applica subito il CODICE PROMO

Ecco un tablet versatile e performante, in grado di soddisfare le tue esigenze quotidiane sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano. Si tratta del Tablet da 10,5″ Blackview , oggi disponibile su Amazon ad un prezzo incredibile di soli 149,99€ .

Basterà applicare al momento dell’ordine il codice promozionale indicato sulla pagina per beneficiare del 40% di sconto. Non perdere l’occasione di avere un tablet di alta qualità a un prezzo così vantaggioso, ma fai in fretta perché gli articoli stanno andando a ruba!

Tutte le Specifiche tecniche del Tablet da 10,5″ Blackview

Il Tablet da 10,5″ Blackview è un dispositivo eccezionale che offre prestazioni e funzionalità di alto livello.

Ecco tutte le sue principali specifiche tecniche:

Display Full HD da 10,5 Pollici: L’ampio schermo Full HD ti consente di godere di immagini nitide e dettagliate per la visualizzazione di contenuti, giochi e molto altro ancora.

Processore potente: Alimentato da un processore quad-core, questo tablet offre prestazioni veloci e fluide, ideali per multitasking e applicazioni intensive.

Memoria espandibile: con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno, hai spazio sufficiente per applicazioni, foto e file. Inoltre, puoi espandere la memoria con una scheda microSD fino a 128 GB per ulteriore capacità di archiviazione.

Batteria a Lunga Durata: La batteria da 6580 mAh offre un’autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il tablet per lunghe sessioni senza doverti preoccupare della ricarica frequente.

Sistema operativo Android 11: Con Android 11, avrai accesso a tutte le ultime funzionalità e aggiornamenti del sistema operativo.

Il Tablet da 10,5″ Blackview è un compagno affidabile per l’intrattenimento e la produttività. Applicando al momento dell’ordine su Amazon un mega codice promozionale potrai acquistarlo con uno sconto del 40% quindi a soli 149,99€ ! Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un tablet di alta qualità a un prezzo così conveniente, ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.