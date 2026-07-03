L'inganno dello smartphone ti rovina le vacanze: il dettaglio della tua offerta che ti porta via il credito

L’errore più comune è confondere l’Europa geografica con l’Unione Europea politica. Le regole del Roaming Like Home, quelle che permettono di usare minuti, SMS e giga della propria offerta nazionale senza costi aggiuntivi, si applicano esclusivamente ai Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. Superato il confine di una nazione politicamente extra-UE, le tariffe nazionali decadono all’istante e vengono sostituite da piani a consumo dai costi spesso molto elevati.

Offerta mobile: dove non vale in viaggio

Il caso più noto è quello della Gran Bretagna, uscita dagli obblighi normativi europei dopo la Brexit: mandare un messaggio o navigare a Londra può costare una cifra tutt’altro che simbolica. Anche l’Albania, meta balneare sempre più gettonata dai turisti italiani, non fa parte dell’Unione Europea, e le tariffe di roaming applicate dagli operatori italiani in quel Paese figurano tra le più care in assoluto. Lo stesso vale per la Svizzera, attraversata spesso in auto o in treno senza che i viaggiatori disattivino il traffico dati per tempo, e per la macro-regione balcanica, con Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ugualmente esclusi dalle tutele europee.

Quando si naviga senza un pacchetto specifico per questi Paesi, si paga a consumo per ogni singolo megabyte utilizzato: in Albania, per esempio, un megabyte può costare da 1 a oltre 5 euro a seconda del gestore. Considerando che aprire una pagina web ricca di immagini o guardare pochi secondi di un video sui social consuma facilmente tra i 10 e i 20 MB, bastano cinque minuti di navigazione distratta per ritrovarsi con un addebito da 50 a 100 euro. La legge prevede un tetto massimo di salvaguardia, fissato tendenzialmente intorno ai 60 euro, oltre il quale la connessione viene bloccata automaticamente — utile per evitare danni peggiori, ma comunque scomodo se capita nei primi giorni di vacanza.

Un’insidia ulteriore riguarda le aree di confine e i viaggi in traghetto: lo smartphone può agganciare per errore il segnale di uno Stato non tutelato quando ci si trova a ridosso di un confine marittimo o terrestre, come può capitare su una nave diretta in Grecia che passa vicino alle acque albanesi. Il roaming marittimo, in particolare, non è regolato da alcun accordo internazionale sui prezzi: allontanandosi dalla costa i telefoni si collegano alle antenne satellitari di bordo, con il rischio di addebiti molto alti anche solo per le notifiche delle app in background.

Per evitare sorprese, conviene consultare il sito del proprio gestore prima di partire, verificando quali Paesi rientrano nell’offerta e quali pacchetti aggiuntivi sono disponibili per l’estero — di norma tra i 10 e i 30 euro per una settimana di giga e minuti sufficienti. Chi ha uno smartphone compatibile con le eSIM può inoltre acquistare online una scheda virtuale valida per il Paese di destinazione, mentre disattivare l’opzione “Roaming Dati” dalle impostazioni del telefono appena si lascia l’Unione Europea resta la precauzione più semplice ed efficace contro gli addebiti involontari.